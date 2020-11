11. Evropska noć istraživača: Naučna avantura u virtuelnom svetu

Ne odustajući od najveće naučne proslave u Evropi ni ove godine, Evropska noć istraživača biće održana 27. i 28. novembra u virtuelnom okruženju, donoseći putem interneta brojne naučne izazove, digitalni lov na blago, eksperimente, predavanja i druženja sa naučnicima.

U godini koja protiče u znaku i dalje aktuelne pandemije, organizatori Evropske noći istraživača odlučili su da udruže snage i radoznalcima svih uzrasta širom Srbije ponude naučni program koji će biti dostupan kroz svega nekoliko klikova. Sa ciljem da se dodatno istakne značaj nauke i približe složenost i važnost rada naučnika, na sajtu www.nocistrazivaca.rs biće dostupan celokupan program ovogodišnje manifestacije.

Na ovaj način Evropska noć istraživača doći će do sasvim nove publike, čak i u mestima u kojima se do sada nije održavala. S druge strane, stariji posetioci biće u prilici da se podsete proverenih, dobro poznatih naučnih avantura, ali i da otkriju neke sasvim nove, posebno pripremljene za virtuelno okruženje.

Instrukcije i saveti za Lov na naučno blago kroz Beograd biće dostupni onlajn putem, dok će Evropsko ćoše otvoriti svoja vrata i baviti se najrazličitijim temama, predstavljajući uspešne projekte srpskih istraživača. Ljubitelji arhitekture moći će da se upuste u filmsku šetnju kroz beogradsku secesiju ili pak u istraživanje neolitske arhitekture Vinče, a sa starijim posetiocima specijalni naučni tim razgovaraće o virusu korona. Naučni klub Centra za promociju nauke predstaviće video serijal kroz koji će gledaoci moće da prate svakodnevicu glavnog junaka i razne načine na koje nauka oblikuje i poboljšava njegov sasvim običan život. Kroz virtuelnu turu posetioce će primiti i Otvorena laboratorija Fakulteta za fizičku hemiju, prikazujući brojne zabavne naučne eksperimente koji mogu da se izvode i u kućnim uslovima.

Umesto dosadašnjih hands-on radionica koje su posetioci navikli da gledaju uživo, naučni tim u Novom Sadu predstaviće korisne i naučne aplikacije za pametne telefone, kao i sajtove i portale, koje ljudi svih uzrasta mogu i sami da koriste i oprobaju se u virtuelnoj ulozi istraživača. Uz brojna predavanja koja će biti održana sa prenosom uživo, posebna poslastica za ovu godinu je mobilna igrica Lov na nauku koja će biti predstavljena pre samo manifestacije i koja će mlade istraživače povesti na put otkrivanja pomoću augmentovane realnosti. A kako bi se duh ove naučne proslave ipak osetio širom grada, na brojnim bilbordima biće predstavljeni naučnici i naučnice na originalan način.

Kragujevac priprema lavirinte inspirisane etnologijom i arheologijom, koje će deca moći da istražuju i kod svojih kuća. Onlajn vremeplov koji posetioce vodi u antičko doba biće postavljen u Nišu, oni najradoznaliji moći će da zavire u šarenilo prirode kroz oko fizira, dok se u Pirotu sprema druženje u znaku Pjera i Marije Kiri. Inđija svoje posetioce dočekuje na postavci „Čudesni filteri“ koja otkriva kakav je kvalitet vode koja nas okružuje.

Mreža Naučnih klubova i ove godine će organizovati svojevrsnu Nedelju istraživača, pa će tako onlajn program, uz aktivnosti u samim klubovima za ograničen broj posetilaca, biti pokrenut već 23. novembra. Kikinda će otkriti kako svako od nas u kućnim uslovima može da napravi sasvim bezbedan vulkan, Čačak će u pomoć prizvati Fibonačijev niz i zlatni presek, a Leskovac će svoje goste provesti kroz neobičnu šetnju šumskim predelima.

Naučni radoznalci svih generacija u gradovima kao što su Kruševac, Trstenik, Prijepolje, Priboj ili Nova Varoš moći će da se upuste u Veliku naučnu avanturu i odgovore na neke od virtuelnih naučnih izazova.

Evropska noć istraživača u Srbiji finansirana je iz programa „HORIZON 2020“ koji predstavlja najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacione delatnosti, a u okviru potprograma Marija Sklodovska-Kiri. U ovogodišnju manifestaciju, koja se u Srbiji realizuje kroz tri projekta, uključeno je čak 28 gradova iz cele Srbije: Beograd, Čačak, Ćuprija, Gornji Milanovac, Inđija, Jagodina, Kikinda, Kladovo, Knjaževac, Kruševac, Leskovac, Mokrin, Negotin, Niš, Nova Varoš, Novi Sad, Pančevo, Paraćin, Pirot, Priboj, Prijepolje, Ranovac, Smederevo, Subotica, Svilajnac, Šabac, Trstenik, Zaječar.

Projekat Reconnect Upgrade 20.20 (Research, Connections, Networks and Culture) vodi Kreativno edukativni centar iz Novog Sada, a partneri na ovom projektu su Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet Novi Sad, Udruženje naučnih komunikatora – NAUKOM, Centar za promociju nauke i Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica.

Projekat SCIMFONICOM 2020 (Science in Motion for Friday Night Commotion) koordiniše Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, a partner na projektu je Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu.

Projekat ReFocuS 3.0 (The Road to Friday of Science), čiji je koordinator Centar za promociju nauke, organizuje Evropsku noć istraživača u saradnji sa Institutom za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ – Institutom od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Prirodno-matematičkim fakultetom iz Niša i Zavodom za zaštitu spomenika kulture Kragujevac.

Sve informacije o sadržajima i dešavanjima ovogodišnje Noći istraživača moguće je proveriti na sajtu www.nocistrazivaca.rs.