11. Evropska noć istraživača

U novom terminu, 27. i 28. novembra, ali i u sasvim novom virtuelnom okruženju, posetioce očekuje uzbudljivo, zabavno i na različite, kreativne načine izazovno lice nauke.

Više stotina srpskih naučnica i naučnika iz 28 gradova i mesta širom zemlje odlučilo je da odgovori na novonastale okolnosti i ne odustane od učešća u najvećoj naučnoj avanturi u Evropi. Tako će na sajtu www.nocistrazivaca.rs ovog petka i subote biti dostupno pregršt najrazličitijih sadržaja, naučnih video serijala, kvizova, izazova i saveta koji će približiti svu raznolikost naučno-istraživačkog poziva. U godini u kojoj je značaj nauke i naučnih istraživanja postao jasniji nego ranije, Evropska noć istraživača pokazaće zbog čega je važno, ali i uzbudljivo baviti se naukom. Iz nikad bogatijeg sadržaja koji će biti dostupan potpuno besplatno izdvajamo:

Virtuelne laboratorije

Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu otvoriće vrata svojim posetiocima koji će uz nekoliko klikova moći da istraže šta se sve desi kada se sudare fizika i hemija. Uz tutorijale za uzbudljive eksperimente i druženja sa naučnicima, govoriće se i o plazmi kao četvrtom agregatnom stanju ili čokoladi budućnosti. Institut za biološka Istraživanja „Siniša Stanković“ – Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, prikazaće kako izgleda jedan radni dan naučnika u svojoj laboratoriji, otkriće gde se to sve kriju šećeri, zbog čega su nam bitne medonosne pčele i dati važne savete iz prirodne apoteke.

Video serijali i interaktivne igrice

Centar za promociju nauke kroz zanimljiv video serijal „Gde stanuje nauka“ otkriva gledaocima u nekoliko epizoda na koji je to način nauka prisutna u našim domovima, od dnevne sobe do kuhinje. Ljubiteljima interaktivnog sadržaja posebno će biti zanimljiva AI/VI igrica koja će besplatno moći da se preuzme 27. novembra. Istražujući naučni sadržaj i otvarajući nove oblasti, igrač se šeta od jedne do druge lokacije u centru Beograda i sam određuje smer igre.

Onlajn predavanja i debate

Veče uoči Evropske noći istraživača, 26. novembra sa početkom u 18 časova na Zoom platformi, uz prenos uživo na fejsbuk stranici Noć istraživača biće održan razgovor na temu „Kuda može da ide ovaj svet“. U petak, 27. novembra fejsbuk stranica i zvanični sajt biće adrese sa kojih će se u 15 časova posetioci otisnuti na „Put oko sveta za 60 minuta“, dok će u 16:30 časova početi predavanje „10 najbrilijantnijih naučnih ideja“. Ljubitelji umetnosti moći će uživo da prate i prenos naučne minijature „Zaviri ispod površine“. U formatu pitanja i odgovora, snimljeni su i razgovori sa domaćim naučnicima koji daju odgovore na neka od ključnih pitanja o pandemiji koja je zahvatila svet.

Virtuelne šetnje

Ceo jedan virtuelni Naukograd izgrađen je za potrebe Evropske noći istraživača, sa centralnim trgom Ujedinjenih nauka, Ulicom Relativiteta i Bulevarom Evolucije. Safari kroz Bajfordovu šumu ili druženje sa futuristima iz praistorije? Moguće je i jedno i drugo! Niz virtuelnih šetnji, kako geografski, tako i vremenski raznolikih, biće dostupan za istraživanje kroz nekoliko klikova. Poseta Narodnom muzeju ili pak šetnja beogradskim ulicama sa daškom secesije samo su deo ove zanimljive ponude.

Više od 25 gradova za jedno veče

Održavanje Evropske noći istraživača u onlajn okruženju donosi posetiocima jednu važnu prednost – prvi put moći će za jedno veče da pogledaju šta pripremaju naučnice i naučnici iz cele Srbije! Više od 25 gradova uključeno je u organizaciju ovogodišnje naučne proslave, a najrazličitiji sadržaji iz cele zemlje biće dostupni na zvaničnom sajtu.

Hrabri mladi istraživači otkriće kako se stiže do niških pećina, klisura i vodopada, dok će kroz kolaž raznolikosti ljubiteljima kulture biti približene vrednostima lokalne i svetske tradicije. Biće to prilika da se preispita i kako u književnim delima stranci vide nas, a kako mi vidimo njih, uz podsećanje na kulturološke razlike koje mogu izazvati i smeh, ali koje potvrđuju da tek kroz diverzitet svet i život ostvaruju svoju punoću i lepotu. Pančevo i Inđija pokazaće kako se najbrže i najbolje uči kada se uči od vršnjaka – najveći deo programa koji stiže iz ovih gradova snimljen je u saradnji sa genijalnim osnovcima i srednjoškolcima. Pirot je inspiraciju pronašao u Pjeru i Mariji Kiri, dok je Leskovac pomoć zatražio od mladih 3D kreativaca. Trstenik i Kraljevo spremaju se za finale Velike naučne avanture, dok Kragujevac svoje goste vodi kroz Park nauke.

Evropska noć istraživača u Srbiji finansirana je iz programa „HORIZON 2020“ koji predstavlja najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacione delatnosti, a u okviru potprograma Marija Sklodovska-Kiri. Ovogodišnja manifestacija u Srbiji se realizuje kroz tri projekta.

Projekat SCIMFONICOM 2020 (Science in Motion for Friday Night Commotion) koordiniše Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, a partner na projektu je Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu.

Projekat ReFocuS 3.0 (The Road to Friday of Science), čiji je koordinator Centar za promociju nauke, organizuje Evropsku noć istraživača u saradnji sa Institutom za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ – Institutom od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Prirodno-matematičkim fakultetom iz Niša i Zavodom za zaštitu spomenika kulture Kragujevac.