ADATA predstavlja DDR4-3200 U-DIMM i SO-DIMM memorijske module

ADATA Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi, NAND fleš proizvoda i dodatne opreme za mobilne uređaje, sa zadovoljstvom predstavlja DDR4-3200 U-DIMM i SO-DIMM memorijske module. Sa testiranim radnim taktom do 3.200 MHz i kapacitetom do 32 GB, moduli su savršeni za sve one koji se bave izradom animacija ili montažom video materijala.

Moduli su kompatibilni s najnovijom trećom generacijom procesora AMD RYZEN™ THREADRIPPER™ 3990X i novim matičnim pločama AMD TRX40. Izrađeni pomoću najnovijih dostignuća u lemljenju i proizvodnji, DDR4-3200 U-DIMM i SO-DIMM memorijski moduli kompanije ADATA nude ukupno 32 GB (16×2) po komadu, udvostručujući kapacitet koji je inače moguće dobiti na platformi s jednim ležištem, postižući maksimum od 256 GB na platformi sa osam ležišta. Koristeći dizajn sa 288 pinova, radni napon smanjen je sa 1,5 V na DDR3 modulima na 1,2 V, što ne samo da ostvaruje uštedu energije od 20 odsto nego i povećava brzine prenosa podataka.

Kao i svi memorijski moduli kompanije ADATA, i DDR4-3200 U-DIMM/SO-DIMM moduli proizvode se i testiraju uz rigorozan proces kontrole kvaliteta kako bi se osigurale optimalne performanse i stabilan rad. Osim toga, oni su usklađeni sa standardima JEDEC i RoHS kako bi se garantovala kompatibilnost, stabilnost i manji uticaj na okolinu, a dolaze sa doživotnom garancijom za maksimalno miran san.