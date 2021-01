Nova generacija DDR5 memorijskih modula

U saradnji sa dva vodeća proizvođača matičnih ploča, ADATA na tržište donosi nove DDR5 platforme

Kompanija ADATA® Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi, NAND fleš proizvoda i dodatne opreme za mobilne uređaje, priprema lansiranje nove generacije DDR5 memorijskih modula koji će nuditi znatna poboljšanja u brzini i kapacitetu. ADATA je blisko sarađivala sa dva vodeća proizvođača matičnih ploča, kompanijama MSI i Gigabyte, radi osiguranja optimizovanog iskustva kroz sinergiju između ADATA DDR5 modula i njihovih najnovijih Intel platformi.

ADATA sarađuje sa kompanijama MSI i Gigabyte

Paralelno sa razvojem novih memorijskih modula ADATA je blisko sarađivala sa dva vodeća proizvođača matičnih ploča i svojim dugogodišnjim strateškim partnerima, kompanijama MSI i Gigabyte, kako bi osigurala da njihove nove platforme koriste prednosti tehnologije DDR5. Među ostalim inicijativama, ADATA, MSI i Gigabyte sprovodili su zajednička testiranja i istraživanja da bi zagarantovali optimalno overclockovanje DDR5 modula na najnovijim Intel platformama radi zadovoljavanja visokih standarda igrača. ADATA i spomenuti proizvođači matičnih ploča istovremeno će predstaviti DDR5 module i matične ploče kompatibilne sa njima kako bi ponudili visoke performanse širokom rasponu korisnika, uključujući između ostalih poslovnu primenu, igrače i kreatore sadržaja.

„Kao dugoročni strateški partneri, Gigabyte i ADATA posvećeni su testiranju DRAM proizvoda radi osiguranja izvanrednih performansi overclockovanja na najnovijim Intel platformama“, rekao je predstavnik Gigabytea. „Naš se cilj ne menja ni uz novu generaciju tehnologije DDR5 – nastavljamo testirati sinergiju naših proizvoda da bismo korisnicima ponudili savršen rad i pouzdanost.“

„Strateško partnerstvo između kompanija MSI i ADATA obostrano je koristan odnos koji spaja ADATA stručnost u području memorija i MSI ključne kompetencije u području matičnih ploča i PC-ja“, rekao je predstavnik MSI-ja. „Blisko sarađujemo u testiranju svojih proizvoda koji mogu zajednički raditi da bismo ponudili maksimizirane DDR5 performanse na najnovijim Intel platformama.“

„ADATA uvek teži tome da podigne razvoj tehnologije na viši nivo, a DDR5 je naš sledeći cilj u tom nastojanju“, rekao je Nick Dai, direktor marketinga proizvoda u kompaniji ADATA. „Na našem putovanju pronalaženja inovacija i unapređenja tehnologija nikad nismo bili sami. Srećni smo što imamo MSI i Gigabyte kao pouzdane partnere kako bismo tržištu ponudili najbolje od tehnologije.“

Brže performanse i veći kapaciteti za novo tehnološko doba

Dolaskom 5G mreža, Wi-Fi 6 i procesora sa još većim brojem jezgara, memorijski moduli primorani da drže korak sa tim razvojem kako bi ponudili optimizovano iskustvo. Iz tog razloga se ADATA fokusirala na razvoj nove generacije DDR5 memorijskih modula koji će ponuditi veće brzine, kapacitete i veću propusnost po procesorskom jezgru.

ADATA DDR5 memorija ponudiće brzine do 8400 MT/s i dolaziće u kapacitetima do 64 GB. Module će pratiti i kod za ispravljanje grešaka (error-correcting code, ECC) za veću tačnost i pouzdanost i funkcionalnost upravljanja napajanjem za veću energetsku učinkovitost i smanjenje potrošnje energije do 1,1 V.