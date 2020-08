ADATA predstavlja dva powerbank-a velikog kapaciteta za brzo punjenje

ADATA Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi, NAND fleš proizvoda i dodatne opreme za mobilne uređaje, sa zadovoljstvom predstavlja power bank ADATA P20000QCD i power bank P10000QCD. Sa baterijama velikog kapaciteta i podrškom za više tehnologija brzog punjenja, ovi uređaji spremni su za zahtevne korisnike koji moraju često i brzo puniti svoje mobilne telefone.

Power bank ADATA P20000QCD – velik kapacitet i brzo punjenje

Uz power bank P20000QCD korisnici mogu skratiti čekanje, puneći uređaj u pokretu. Baterijom kapaciteta 20 000 mAh, kompaktnim dimenzijama i podrškom za tehnologije Qualcomm Quick Charge (QC) 3.0 i USB Power Delivery (PD) 3.0 power bank P20000QCD će začas napuniti mobilne uređaje. U potpunosti napunjen P20000QCD može napuniti mobilni od 0 do 100 % čak šest puta. P20000QCD ima dva USB-A priključka i jedan USB-C priključak sa izlaznom strujom do 5 V/3 A, što omogućuje korisnicima da pune istovremeno do tri uređaja.

Power bank ADATA P10000QCD – podrška za više tehnologija brzog punjenja

Model P10000QCD kapaciteta 10 000 mAh nudi krajnju svestranost i praktičnost brzog punjenja jer podržava razne tehnologije. Stoga je savršen za korisnike koji upotrebljavaju mobilne uređaje raznih robnih marki i proizvođača. P10000QCD podržava sledeće tehnologije brzog punjenja: Qualcomm QC 3.0, USB PD 3.0, MTK PE1.1, Samsung AFC, Huawei SCP & FCP i Oppo VOOC. P10000QCD ima i USB-C priključak te podržava dvosmerno punjenje. To znači da korisnicima treba samo jedan kabel za punjenje power bank-a P10000QCD i svih uređaja, od mobitela do konzola. Osim USB-C priključka, P10000QCD ima i dva USB-A priključka koji omogućuju istovremeno punjenje tri uređaja.

P10000QCD i 20000QCD imaju digitalne ekrane na kojima se prikazuje tačan status power bank-a i inteligentne unutrašnje sklopove koji štite od prepunjavanja, pregrejavanja, kratkog spoja, prenapona i prevelike struje, pa korisnici mogu biti sigurni da će punjenje proteći uredno.

P10000QCD i P20000QCD dolaze uz jednogodišnju garanciju. Dostupnost ovih uređaja može varirati u zavisnosti od regiona. Da biste saznali više o dostupnosti i cenama na konkretnim tržištima, obratite se najbližem predstavniku kompanije ADATA putem web sajta www.adata.com.