ADATA SD Express kartica

Memorijske kartice biće unazad kompatibilne sa karticama SD7.0 pa će iznova unaprediti taj segment proizvoda značajnim poboljšanjem brzine čitanja/pisanja

Kompanija ADATA® Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi, NAND fleš proizvoda i dodatne opreme za mobilne uređaje, planira da do drugog kvartala 2021. predstavi novu generaciju kartica SD Express.

Sa globalnim rastom popularnosti influensera na društvenim medijima, sadržaja koje generišu korisnici i implementacijom 5G mreža, kreatorima sadržaja trebaju prenosivi memorijski proizvodi velikog kapaciteta i visokih performansi da bi zadovoljili svoje potrebe. Stoga je SD Association (SDA) izdao verziju SD7.0 koja je uvela dve glavne nove funkcionalnosti koje obuhvataju implementaciju PCIe i NVMe interfejsa na SD memorijske kartice radi znatnog unapređenja brzine čitanja/pisanja. Te nove SD kartice će se zvati SD Express kartice. Kompanija ADATA će svoje SD Express memorijske kartice predstaviti do drugog kvartala 2021.

PCIe i NVMe donose 300% povećanja brzine

Implementacija interfejsa PCIe i NVMe u SD memorijske kartice logičan je sledeći korak u zadovoljenju potreba korisnika. Kao prvo, oba interfejsa se već koriste kod SSD-ova, što im omogućava rad velikim brzinama do 1000 MB/s. Poznato je da se SD kartice masovno koriste u fotoaparatima i drugim uređajima, no do sada su performanse SD kartica bile ograničene interfejsom UHS-II koji je nudio maksimalnu brzinu od 312 MB/s. Zato su SD kartice puno zaostajale za SSD-ovima i to je ograničavalo njihovu primenu u određenim zadacima.

Da bi ostvario puni potencijal SD kartica, SDA je osmislio specifikaciju SD7.0 koja je, između drugih unapređenja, obuhvatala i upotrebu dodatnih pinova kao podršku za PCIe i NVMe. To je omogućilo razvoj nove generacije SD Express kartica koje nude sve prednosti minijaturnih dimenzija SD kartice, ali uz 300-postotno poboljšanje kada je u pitanju brzina.

ADATA će predstaviti nove SD Express kartice do drugog kvartala 2021.

Kreatori sadržaja masovno koriste SD kartice, pa će većini njih prelaz na nove SD Express kartice biti vrlo jednostavan. SD Express kartice istih su malih dimenzija kao starije SD kartice, ali su i kompatibilne sa standardom UHS-I radi dalje primene na fotoaparatima i drugim uređajima. No zahvaljujući dodatku SD7.0, korisnici će sada moći mnogo brže prenositi svoje sadržaje u visokoj rezoluciji na PC, pa će nove kartice biti adekvatna alternativa glomaznijim eksternim SSD-ovima.

ADATA planira da predstavi nove SD Express kartice do drugog kvartala 2021. Koristeći PCIe Gen3x1 te kartice će nuditi brzine čitanja/pisanja do 825/410 MB/s, radi zadovoljavanja potreba korisnika, posebno onih koji koriste prenosive računare za kreativce jedne svetski poznate robne marke sa ulazom za čitač kartica SD7.0.