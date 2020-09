Addiko banka dobitnik AFA Nagrade za inovativnost

Addiko banka je dobitnik prestižnog priznanja „Inovacije u bankarstvu“ (Innovation in banking) u okviru Treće nedelje inovacija koju je organizovala AFA – „AFA all for all“

Lider u inovativnosti

Addiko banka je dobitnik ovogodišnje Nagrade za inovativnost, kao jedina banka u Srbiji dobitnik ovog priznanja. Addiko se izdvaja kao lider u inovativnosti zahvaljujući jedinstvenim digitalnim proizvodima koje banka nudi klijentima na našem tržištu. Iskustvo korišćenja video identifikacije posebno je prepoznato u doba pandemije koronavirusa, jer klijentima nudi otvaranje mRačuna bez odlaska u ekspozituru. Takođe, tu je i dvogodišnje iskustvo sa mKreditom koji takođe klijentima omogućava da – podnošenje zahteva, obradu i isplatu kredita – obave samo uz pomoć mobilnog telefona, uz korišćenje Addiko mbanking aplikacije.

Zahvalivši se na ovom značajnom priznanju, zamenik predsednika IO Addiko banke, Mirko Španović, istakao je da je Addiko banka prva na tržištu Srbije obezbedila odobravanje pozajmica i gotovinskih kredita preko mobilnog telefona i bez odlaska u banku, sa ciljem da bankarske usluge učini jednostavnijim i efikasnijim.

Potvrda vrednosti Addiko proizvoda

„Veoma sam ponosan na činjenicu da su naša dostignuća na polju digitalizacije i razvoja savremenih tehnologija u bankarstvu još jednom prepoznata i u stručnoj javnosti, pored toga što od strane korisnika dobijamo stalnu potvrdu vrednosti naših proizvoda koja se ogleda u rastućem broju zadovoljnih klijenata. Želim da istaknem da je mKredit, kao inovativni proizvod kojim smo osvojili ovo priznanje, bio posebno značajan u izazovnom periodu sa kojim smo bili suočeni usled epidemije korona virusa, kada je na snazi bilo ograničenje kretanja. Na ovaj način smo uspeli da našim klijentima ponudimo opciju da bankarske poslove završavaju iz sopstvenog doma, sigurno, brzo i lako, vodeći računa o bezbednosti i dostupnosti naših usluga u svakom trenutku“, rekao je Mirko Španović, zamenik predsednika IO Addiko banke.

Nedelja inovacija

Svečanom dodelom nagrada je završena ovogodišnja, treća po redu „Nedelja inovacija“ koja je trajala od 21. do 25. septembra. Tema ovogodišnjeg druženja je bila „Sastanak sa budućnošću“, sa posebnim fokusom na podizanje svesti o tome kako brzorastuće tehnologije utiču na promenu ekonomije, društva i načina na koji radimo i živimo. Organizator inicijative je AFA, globalna zajednica posvećena ekonomskom osnaživanju žena, njihovoj profesionalnoj afirmaciji, kao i povezivanju i aktivnom uključivanju u kreiranje budućnosti i društva jednakih mogućnosti.