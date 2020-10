AMD Ryzen 5000 serija desktop procesora – trenutno najbržih procesora na planeti

AMD Ryzen™ 5000 serija desktop procesora je bazirana na najnovijoj “Zen 3” mikro-arhitekturi koja omogućava liderske performance kako za igrače, tako i za kreatore

Danas je AMD predstavio veoma iščekivanu AMD Ryzen 5000 seriju desktop procesora koju pokreće najnovija “Zen3” mikro-arhitektura. AMD Ryzen 5000 serija donosi do 16 jezgara sa 32 procesorske niti i do 72 MB procesorske keš memorije u “flagšip” modelu AMD Ryzen 9 5950X. AMD Ryzen 5000 serija procesora dominira u najzahtevnijim zadacima i paralelizovanom softverskom kodu uz izuzetnu efikasnost utrošene energije. AMD Ryzen 9 5900X procesor donosi do 26% veće generacijske performanse u igrama. Uz izrazita unapređenja kompletnog procesorskog jezgra uključujući unifikovan 8-core kompleks sa direktnim pristupom ogromnom L3 kešu od 32MB, nova AMD “Zen3” mikroarhitektura isporučuje 19% generacijsko IPC (instructions per cycle) ubrzanje, najveće još od predstavljanja prvih “Zen” baziranih Ryzen procesora početkom 2017.

“Naša posvećenost sa svakom generacijom Ryzen procesora je bila i ostala pravljenje najboljih PC procesora na svetu! Nova AMD Ryzen 5000 serija desktop procesora proširuje naše liderstvo kako na planu IPC-a4, energetske efikasnosti2 single-core performansi, multi-core performansi1 tako i gejminga,” istakao je Saeid Moshkelani, stariji podpredsednik i generalni menadžer poslovne divizije u AMD-u. “Danas smo izuzetno ponosni na mogućnost da isporučimo ono što su naši kupci, fanovi i čitava zajednica očekivali i priželjkivali od Ryzen procesora – dominantne multi-core1 i single-core performanse i pravo igračko liderstvo – sve to u okviru širokog ekosistema matičnih ploča i čipsetova koji su spremni da prime nove AMD Ryzen 5000 serije desktop procesore.”

AMD Ryzen 5000 serija desktop procesora

Donoseći izvanredno 19% IPC uvećanje4 performansi naspram prošle generacije u PC zadacima, “Zen3” mikroarhitektura pomera igračke i kreativne performanse6,1 na potpuno novi nivo. “Zen3” mikroarhitektura smanjuje latenciju kroz ubrzanu među-jezgarnu i keš komunikaciju, udvostručavajući količinu dostupne L3 keš memorije svakom jezgru, isporučujući 2,8x više performanse-po-vatu energije, naspram konkurencije2.

Najmoćniji, tzv. “flagšip”, 16-core AMD Ryzen 9 5950X donosi:

Najviše single-thread performanse naspram bilo kog desktop gaming procesora5

Najviše multi-core performanse bilo kog desktop gaming procesora i bilo kog desktop procesora za mainstream CPU podnožje1

Pristupačni 12-core AMD Ryzen 9 5900X nudi najbolje igračko iskustvo uz:

prosečno 7% više performnse u 1080p igranju kroz paletu od 40 igara, naspram konkurencije

prosečno 26% veće performanse u 1080p igranju naspram prethodne Ryzen generacije

AMD Ryzen 5000 serija desktop procesora:

MODEL CORES/ THREADS TDP (Watts) BOOST/BASE FREQ. (GHz) TOTAL CACHE COOLER SEP (USD) EXPECTED AVAILABILITY AMD Ryzen™ 9 5950X 16C/32T 105W Up to 4.9 / 3.4 72MB N/A $799 November 5, 2020 AMD Ryzen™ 9 5900X 12C/24T 105W Up to 4.8 / 3.7 70MB N/A $549 November 5, 2020 AMD Ryzen™ 7 5800X 8C/16T 105W Up to 4.7 / 3.8 36MB N/A $449 November 5, 2020 AMD Ryzen™ 5 5600X 6C/12T 65W Up to 4.6 / 3.7 35MB Wraith Stealth $299 November 5, 2020

AMD 500 serija matičnih ploča je spremna za AMD Ryzen 5000 seriju procesora uz jednostavno flashovanje najnovijeg BIOS-a. Ovaj široki ekosistem podrške i spremnosti obuhvata preko 100 različitih matičnih ploča serije AM500, svih velikih proizvođača. AMD Ryzen 5000 serija desktop procesora će biti dostupna u slobodnoj prodaji za mesec dana.

AMD Ryzen “Opremljen za pobedu” paket poklon igara

AMD-ov “Opremljen za pobedu” program, koji je proletos pokrenut, dolazi i uz Ryzen 5000 seriju desktop procesora, donoseći najnoviji i nestrpljivo iščekivan nastavak legendarne Far Cry® franšize – Far Cry® 6. Kupci koji kupe AMD Ryzen 9 5950X, AMD Ryzen 9 5900X, or AMD Ryzen 7 5800X procesor između 5. 11 i 31.12, 2020. Dobiće na poklon digitalno izdanje Far Cry® 6 Standard Edition onog momenta kada bude dostupan na Uplay storeu. Dodatno, kupci koji kupe AMD Ryzen 9 3950X, AMD Ryzen 9 3900XT, ili AMD Ryzen 7 3800XT procesore između 20.10. i 31.12. 2020. će takođe dobiti na poklon Far Cry® 6 Standard Edition – PC digital