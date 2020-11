ASUS pokreće liniju mini PC kompjutera

Asus je i zvanično pokrenuo proizvodnju linije minijaturnih računara, dovoljno malih da stanu na dlan − ali dovoljno moćnih da na njima možemo i gejmati. Nova serija Mini PC PN50 izgrađena je oko AMD-ovih procesora Ryzen 4000, koji se temelje na AMD najnovijoj generaciji arhitekture Zen 2. Novi mini-kompjuteri dolaze u četiri različite procesorske varijante: Ryzen 5 4300U (4C/4T), Ryzen 5 4500U (6C/6T), Ryzen 7 4700U (8C/8T) i Ryzen 7 4800U (8C/16T).

Zbog korišćenja moćne grafike Vega, Mini PC moći će da bude i gejming mašina. Okej, ne treba očekivati da će pokretati baš AAA naslove, ali bez problema možete igrati, recimo, Counter-Strike: Go ili League of Legends. Novi mini-računari najpre su postali dostupni na britanskom Amazonu, u septembru, i to po ceni koja se kreće od 275 do 500 funti.