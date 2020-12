Kako je fleksibilan rad zapravo poboljšao bezbednost podataka

Uz globalne promene u načinu rada došla je i neposredna potreba za digitalizacijom u velikim razmerama. Prioritet je bio da sve proradi što je pre moguće. Stavke kao što su bezbednost, kompatibilnost i funkcionalnost bile su sekundarne. Ali sada kada je fleksibilan rad postao znatno uobičajeniji i kada vam je ponovo na umu zaštita vašeg poslovanja i podataka o klijentima, hajde da pogledamo ključne načine na koje je fleksibilan rad zapravo poboljšao vašu bezbednost.

Decentralizovani pristup je otključao jednostavnosti

Možda to niste još shvatili, jer užurbana realizacija decentralizovanog pristupa deluje kao da se sve raspada, ali već ste imali koristi od nekih neverovatnih efikasnosti kao rezultat brze promene u radnim okruženjima.

Najupadljivija od njih je ugrađena bezbednosna otpornost koju dobijate jednostavno zato što je vaš tim raširen na više lokacija. Pojedinačni problematični događaji koji utiču na protok informacija, kao što je požar u kancelariji zbog kojeg će se zatvoriti sedište vaše firme ili problemi u saobraćaju koji izazovu da vaš glavni donosilac odluka neće biti dostupan u odsudnom trenutku, znatno su smanjili vaš infrastrukturni rizik.

U stvari, vi zapravo povećavate protok informacija. Nakon što podesite sisteme tako da omogućite zaposlenima da rade sa bilo kog mesta, smanjujete zavisnost od centralnih lokacija i implikacije skladištenja informacija koje su u vezi sa njima; takođe pokrećete rad u više vremenskih zona, što vam daje mogućnost da imate uvedeno stalno 24-časovno praćenje.

Vreme je da shvatite da smanjivanje površinske zone vašeg rizika nije nužno ekvivalentno proporcionalnom umanjenju samog rizika. Ono šta decentralizacija zaista ističe je da je važno kako upravljate njom.

Revolucija u upotrebi cloud usluga osigurala je snažnije sigurnosne mere

Uz veliki pomak u digitalizaciji došlo je i do značajnijeg usvajanja cloud usluga i, shodno tome, do određenih velikih poboljšanja u bezbednosti kako bi se neutralisali rizici prijavljivanja vaših timova sa neproverenih mreža. Nema sumnje da je to bio ogroman posao za vaše IT odeljenje, ali rezultujuće prednosti nisu zanemarljive.

Ovo prisiljeno povećavanje sigurnosti vam se već isplatilo – a evo i još boljih vesti – sada ste u izuzetno dobrom položaju da vam se mere bezbednosti isplate i u budućnosti.

Te muke koje ste možda imali prilikom prebacivanja postavke emaila u cloud sada su iza vas. Sada imate pristup sigurnosnim merama dvostepene provere identiteta i uklonili ste kompleksne infrastrukturne zahteve koji uslovljavaju pravljenje veze preko VPN-a sa vašom kancelarijom, a zatim ponovo ka spolja kako biste pristupili cloud uslugama. Takođe, umesto da postoji pojedinačna provera identiteta za svaku aplikaciju koju koristite, vi ste, opet, pojednostavili proces i omogućili jednu proveru identiteta. To vam pruža mnogo jasniji pregled kako i gde se koriste nalozi vaših zaposlenih, tako da lako možete da identifikujete i rešite bilo kakav sigurnosni propust do kojeg može da dođe.

A vaše prednosti ovde nisu samo u okviru oblasti bezbednosti. Zbog toga što se svi vaši sistemi prebacuju u cloud, možda ćete shvatiti da ne samo da vam treba manje fizičkog kancelarijskog prostora, već i manje prostora u data centrima, takođe.

Video konferencije su značajna prepreka za napadače

Jedna posledica koju smo videli kao rezultat ovog globalnog prelaska na fleksibilan rad je ogroman rast upotrebe usluga video konferencija. Iako su mnoge od tih usluga postojale godinama, sasvim sigurno nismo videli tako obimno usvajanje kao što se dogodilo tokom poslednjih nekoliko meseci. Iz perspektive bezbednosti to znači da one do sada nisu bile velika oblast fokusa za napadače.

U ovom trenutku, još uvek je relativno neuobičajeno da napadač dinamički generiše prilagođeni video sadržaj, tako da im je zapravo veoma teško da pronađu tačku ulaska. Iako je relativno lako obaviti prevaru preko emaila ili glasa, nivo deep fake rada uživo koji je potreban za napad preko video konferencije posebno je izazovan. Dakle, iako nijedan sistem koji je povezan na internet ne može da se smatra potpuno sigurnim, firme koje koriste video konferenciju kao alatku trenutno se nalaze u izrazitoj prednosti.

Ipak, kao i uvek, budite oprezni. Kako je tehnologija sve bolja, tako je i sa mogućnostima za napadače.

Rad na daljinu možete da vidite kao sigurnosni rizik ili kao sigurnosnu prednost. Uvek će se raditi o tome na koji način birate da upravljate stvarima. Decentralizacija ne mora da predstavlja neorganizovanost. Napravite jasnu strukturu kojom ćete pokriti protok informacija, izveštavanje o incidentima, lanac komandovanja i, što je najvažnije, delegiranje u lancu komandovanja. Digitalna evolucija se drastično ubrzala tokom poslednjih godinu dana, a sve što je potrebno da bi se održao korak je nekoliko jednostavnih, praktičnih koraka.