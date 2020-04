Najveći blokbasteri od danas u digalnim video klubovima

Veliki bioskopski blokbasteri od danas su dostupni iz udobnosti sopstvene fotelje. Filmski hitovi poput Oskarom nagrađenog remek-dela Sema Mendesa – 1917, najnoviji film Rajana Džonsona – Nož u leđa i Oskarom nagrađena eksplozivna priča zasnovana na stvarnom događaju – One su bombe, samo su neki od velikih filmskih hitova u distribuciji Blitz filma koji su sada dostupni u digitalnim video-klubovima.

Fizički video-klubovi pripadaju prošlosti, ali digitalni video-klubovi i te kako su stvar sadašnjosti i upravo oni donose najuzbudljivije i nagrađivane filmske hitove pravo u toplinu vašeg doma. Od danas su veliki filmski naslovi dostupni u digitalnim video-klubovima odabranih operatera.

Detaljnu ponudu potražite kod svog operatera (SBB, MTS), a mi izdvajamo najatraktivniju zabavu koja će vas oduševiti.

NOŽ U LEĐA

Dobitnik nagrade Oskar®, scenarista i režiser Rajan Džonson, predstavio je potpuno zasluženo neizmerno hvaljenu zabavnu detektivsku misteriju „Nož u leđa“ (Knives Out) koja će se dopasti svim članovima porodice.

Danijel Krejg i njegov neobičan naglasak koji je usvojio za ovaj film, Kris Evans i popularan džemper koji je zaludeo sve, fantastične Ana de Armas, Džejmi Li Kertis, Toni Kolet i legendarni Kristofer Plamer čine fantastičnu glumačku postavu u najzabavnijem filmu godine koji će vas ostaviti bez daha svojom originalnošću, dinamikom, zapletima i velikim finalom!

UKRADENI ŽIVOT (A HIDDEN LIFE)

Film velikog reditelja Terensa Malika – „Ukradeni život“ (A Hidden Life) veoma brzo je dobio visoke ocene na „Roten tomejtouzu“, a sam Malik nagrađen je Zlatnom palmom na festivalu u Kanu. Film priča istinitu priču o neopevanom heroju Drugog svetskog rata, Francu Jegeršteteru, austrijskom seljaku koji je odbio da bude deo nacističke vojske.

Nakon što ga nacisti optuže za izdaju i žele da ga smaknu, Franc počinje borbu za svoj život, kao i život svoje žene. Fascinantna, istinita i snažna bezvremena drama, koja lako pronalazi put do srca gledalaca, ostaviće vas bez daha.

ONE SU BOMBE (BOMBSHELL)

Oskarom® nagrađena eksplozivna priča zasnovana na stvarnim događajima – „One su bombe“ (Bombshell), utemeljena je na skandalu koji je protresao „Foks njuz“, omiljenu TV mrežu Donalda Trampa. Zvezdana postava uključuje dobitnice Oskara®, Šarliz Teron i Nikol Kidman, i za Oskara® nominovanu Margo Robi. Priča daje insajderski uvid u najmoćnije kontroverzno medijsko carstvo koje su uspele da uzdrmaju njegove radnice, otkrivajući istinu o seksualnim skandalima koji su se godinama odigravali iza zatvorenih vrata Rodžera Ejlsa, prvog čoveka „Foks njuza“.

Dobitnik nagrade Oskar® za najbolju kinematografiju, vizuelne efekte i zvuk, Zlatni globus za najbolji dramski film i najboljeg reditelja. BAFTA za najboljeg reditelja, britanski film godine, najbolji film i fotografiju, zvuk i specijalne efekte… Vizija Sema Mendesa pretočena je u stvarnost u filmskom megahitu jednostavnog naslova 1917.

Reč je o briljantno snimljenom ratnom filmu čija je radnja smeštena u vreme Prvog svetskog rata. Radnja počinje 6. aprila 1917. godine kada dvojica mladih oficira stacioniranih u Francuskoj dobijaju opasan zadatak. Moraju da prenesu poruku svojim saborcima na frontu koji ne znaju da srljaju u zamku nemačke vojske. Ako ne uspeju da se probiju na vreme do njih, Nemci će ih eliminisati.

UMEŠ LI DA ČUVAŠ TAJNU? (CAN YOU KEEP A SECRET?)

Ljubiteljima komedije i romantike preporučujemo film „Umeš li da čuvaš tajnu?“ (Can You Keep a Secret?), nastao prema istoimenom bestseleru Sofi Kinsele, autorke serijala o šopingholičarki. Aleksandra Dadario je u glavnoj ulozi ove romantične komedije o devojci koja na putu u avionu ispriča svoje tajne potpunom strancu nadajući se da ga više neće videti, ali vrlo se iznenadi kad ga sretne na svom novom poslu i to u ulozi šefa.

FRKA (TROUBLE)

Animirana avantura uz koju će se nasmejati i veliki i mali, „Frka“ (Trouble) predstavlja priču o psu koji ima sve što jedan pas može sanjati, sve do trenutka kada ulica postane njegov dom. Tamo prestaje da bude razmaženo štene i uviđa da najvažnije u životu nije ono što imaš nego koga imaš uza sebe.

Animirana zabava za celu porodicu oduševiće malene i vratiti velike u detinjstvo. Likovima su svoje glasove pozajmili: Boki Milivojević, Ivana Popović, Peđa Damjanović, Stevan Pjale i mnogi drugi.