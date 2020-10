Canon EOS C70

Canon Europe najavljuje lansiranje modela EOS C70 – kompaktne, svestrane kamere koja po prvi put kombinuje moćan kvalitet slike Canon-ove linije proizvoda Cinema EOS System i prenosivost i fleksibilnost EOS R linije proizvoda. Po prvi put ikada, producenti filmova koji koriste kameru Canon Cinema EOS sistema mogu da iskuse neverovatne mogućnosti moćne linije RF objektiva.

Dizajn modela EOS C70 čini ga savršenim za širok spektar upotreba uključujući dokumentarce, produkcije svih veličina, prikupljanje vesti, pa od sada čak i za društvene mreže – zahvaljujući njegovoj jedinstvenoj mogućnosti vertikalnog snimanja. Njegova veličina i funkcije omogućavaju producentima filmova da snimaju iz ruke ili na dronu ili stabilizatoru – pružajući im širu kreativnu slobodu. Osim toga, ovaj model nudi više formata snimanja na SD kartice – uključujući 4K do 120 slika u sekundi u 4:2:2, 10-bitno u XF-AVC (All-I ili Long-GOP) i MP4 u HEVC (H.265) ili H.264 – omogućavajući producentima filmova da ispune raznolike zahteve produkcije.

U prodaji se od sada nalazi i Mount Adapter EF-EOS R 0.71x – adapter za EF objektive na RF nosač koji producentima filmova pruža slobodu da koriste celokupnu liniju EF objektiva na kameri EOS C70, poboljšavajući kompatibilnost u okviru dve od Canon-ovih najpopularnijih linija objektiva.

Kompaktna kamera, bioskopski kvalitet

Snimanje pomoću DSLR fotoaparata i fotoaparata bez ogledala sve je popularnije. EOS C70 premošćava jaz između dva portfolija Canon proizvoda – kompaktne DILC linije i Cinema EOS System kamera. Upotreba Canon-ovog RF nosača objektiva – koji ima kratku pozadinu flanše – omogućila je kompaktan dizajn modela EOS C70. Iako je ova kamera najmanja i najlakša u Canon-ovoj Cinema EOS System liniji, prepuna je funkcija koje podržavaju raznovrstan spektar zahteva profesionalnog video snimanja.

Ona ima 13 dugmića kojima može da se dodeli funkcija, multifunkcionalni rukohvat radi lakšeg korišćenja, profesionalne ulazne/izlazne terminale uključujući HDMI i 2x mini XLR terminale za audio, kao i nezavisan ventilacioni sistem. Dodatno, novi, tanji sistem ND filtera, koji pruža do 10 koraka ND filtriranja, producentima filmova omogućava veću kontrolu ekspozicije i dubinske oštrine.

Uvođenje sveta RF-a u bioskop

Canon-ova linija RF objektiva čuvena je po svom izvanrednom kvalitetu slike i funkcionalnostima. Tehnologija nosača dizajnirana je tako da pruži dodatne prednosti za video upotrebu i savršena je za Canon-ovu Cinema EOS System liniju proizvoda. Takva mogućnost daje producentima filmova koji koriste EOS C70 sveobuhvatan izbor objektiva visokog kvaliteta iz rastuće linije RF objektiva – uključujući telefoto, zum, visokokvalitetne prajm objektive, širokougaone i makro objektive.

Za optimalnu stabilizaciju slike, EOS C70 omogućava Combination IS koji spaja optičku stabilizaciju slike (Optical IS) u RF objektivima i elektronsku stabilizaciju slike (Electronic IS) u telu kamere u cilju postizanja izvanrednih performansi stabilizacije – čak i prilikom snimanja iz ruke. Poboljšana mogućnost komunikacije između objektiva i kamere takođe otključava funkcije kao što je mogućnost za prikazivanje razdaljine od objekta na LCD ekranu kamere.

Mount Adapter EF-EOS R 0.71x upotrebljava optičku konverziju kako bi zabeležio ugao gledanja punog formata EF objektiva, čak i kada se koristi sa Super 35 mm senzorom, kao i uvećano prenošenje svetla od otprilike 1 korak. Adapter omogućava punu komunikaciju između EF objektiva i tela kamere, pružajući kontinuiranu podršku za Canon-ov širok spektar EF objektiva. Autofokus, ispravljanje perifernog osvetljavanja i hromatskih aberacija, kao i prenos metapodataka iz objektiva, takođe su u potpunosti podržane kada se koristi Mount Adapter EF-EOS R 0.71x.

Besprekoran kvalitet 4K slike

Zbog toga što koristi prednosti Super 35 mm Dual Gain Output (DGO) senzora koji se nalazi u veoma hvaljenom modelu EOS C300 Mark III, EOS C70 pruža izvanredan kvalitet slike sa više od 16 koraka dinamičkog opsega. Slično kao i EOS C300 Mark III, EOS C70 daje jednako realne, kinematografske boje, izuzetno čist kvalitet slike pri slabom svetlu i vrhunske mogućnosti beleženja HDR-a. Zahvaljujući DGO senzoru i moćnom DIGIC DV 7 procesoru, EOS C70 je savršen izbor za profesionalce koji žele da prave visokokvalitetan sadržaj u 4K.

On takođe podržava usporeno snimanje putem 4K 120p snimanja – uz podršku za Dual Pixel CMOS AF, kao i uz snimanje zvuka. Za one koji žele veći broj slika u sekundi, takođe je dostupan 180p u Super16 režimu. Snimanjem na Dual SD kartice u Canon-ovom XF-AVC formatu sa 4K 4:2:2 10-bitno, EOS C70 beleži snimak visoke rezolucije koji može da ima širok spektar primene, od dokumentaraca i novinarstva, do muzičkih spotova i sadržaja za mrežu.

Poboljšane funkcije podrške

EOS C70 može da se pohvali brojnim funkcijama viđenim prvi put u Cinema EOS System liniji proizvoda. Pored podrške za Canon-ov čuveni Dual Pixel AF System, ovo je takođe prva kamera Cinema EOS sistema koja ima revolucionarni sistem EOS iTR AF X (Intelligent Tracking and Recognition – inteligentno praćenje i prepoznavanje) koji se nalazi u nedavno predstavljenom modelu EOS R5. Taj sistem koristi algoritam za prepoznavanje lica i glave koji je razvijen korišćenjem tehnologije dubokog učenja. Radeći u kombinaciji sa funkcijom Face Detection AF, ova funkcija znatno unapređuje pouzdanost fokusiranja na subjekta i njegovog praćenja. Isto tako, EOS C70 takođe prvi put uvodi Auto ISO u Cinema EOS System liniju proizvoda.

Canon takođe uvodi revoluciju modelom EOS C70, pošto je to prva Cinema EOS System kamera koja ima namenski režim za vertikalno snimanje, dizajniran da podrži beleženje sadržaja za društvene medije i digitalne reklamne panoe.

Jednostavno skladištenje i procesi rada

EOS C70 ima više opcija za snimanje u rezolucijama od 4K, UHD, 2K, i Full HD. Dizajniran za producente sadržaja koji žele da optimizuju svoje procese rada u postprodukciji, Dual SD slotovi za kartice podržavaju veoma brze UHS-II medije – uz razne konfiguracije poput duplog slota, prenošenja i simultanog snimanja. Po prvi put u nekoj Cinema EOS kameri, sada je na svakom moguće slotu za kartice moguće snimati drugačije formate, rezolucije i dubine boja, omogućavajući zaista fleksibilan proces rada.

U prodaju takođe kreće CJ20ex5B IASE S, 2-u-1 objektiv UHDxs klase sa moćnim 20x opsegom zuma i 5-milimetarskim širokim uglom koji proširuje Canon-ovu liniju 4K objektiva za emitovanje za kamere sa 2/3-inčnim senzorom koji su vodeći u industriji.