Canon otkriva dodatne fantastične EOS R5 detalje novog DSLR-a

Mesec dana nakon najave razvoja modela EOS R5 – fotoaparata punog kadra bez ogledala napravljenog na revolucionarnom EOS R sistemu – Canon Inc. otkriva dodatne informacije.

Postižući ‘nemoguće’, Canon Inc. potvrđuje da video mogućnosti modela EOS R5 daleko premašuju mogućnosti konkurentskih fotoaparata na tržištu. Zahvaljujući sposobnosti da interno snima 8K koristeći punu širinu senzora pri brzini do 30p, najnoviji Canon EOS R fotoaparat ima za cilj da svojim funkcijama koje su vodeće na tržištu redefiniše aparate bez ogledala. Osim toga, u svim 8K režimima on će podržavati Canon-ov čuveni Dual Pixel CMOS AF.

Canon EOS R5 sa unapređenim autofokusom (AF)

Canon Inc. takođe potvrđuje da EOS R5 podržava napredni životinjski AF – koji prepoznaje pse, mačke i ptice ne oslanjajući se samo na oči životinje, već i na lice i telo u situacijama u kojima oči nisu vidljive.

Richard Shepherd, viši menadžer marketinga za profesionalne proizvode, rekao je: „Videli smo nagađanja da su specifikacije modela EOS R5 ‘nemoguće’. Današnja objava još jednom potvrđuje da postižemo ‘nemoguće’ kako bismo podržali potrebe naših klijenata za fotoaparatom koji pruža izvanredan kvalitet slike i video zapisa.“

“Kao lider u industriji, mi izazivamo tržište puštanjem u prodaju ovog proizvoda i pokazujemo šta je moguće našom tehnologijom. EOS R5 i sistem RF objektiva dokaz je naše posvećenosti redefinisanju aparata bez ogledala i pokazuje Canon-ovu snagu bez premca u stvaranju proizvoda sa pravom svrhom.”

Specifikacije EOS R5

Ostale EOS R5 specifikacije koje je Canon Inc. potvrdio u objavi razvoja ovog fotoaparata od 13. februara 2020: