Canon EOS R5 – besprekorno snimanje na setovima visoke produkcije

Canon Inc. objavio je još specifikacija modela Canon EOS R5 – fotoaparata punog formata napravljenog na osnovu revolucionarnog sistema EOS R. On je namenjen da redefiniše aparate bez ogledala, a objava kompanije potvrđuje neverovatne sposobnosti snimanja modela EOS R5, uključujući interni 8K RAW do 29,97 slika u sekundi i prilagođenost procesima rada visoke produkcije.

Canon EOS R5 usmeren na kinematografe

Dokazujući da je Canon inovativni lider industrije koji pomera granice optičkih mogućnosti tehnologije, EOS R5 može da se pohvali funkcijama koje mogu da se vide samo u vrhunskim kinematografskim kamerama koje su i do nekoliko puta skuplje i video funkcijama koje ne nudi ni jedan drugi fotoaparat bez ogledala na tržištu.

Nastao kao direktan odgovor na rastuću potražnju stvaralaca sadržaja da snimaju i visokokvalitetan film i fotografije, EOS R5 može da odgovori na nivo zahteva za vodeću kameru u produkciji – čak i prevazilazeći industrijske standarde i postižući izvanredan 8K.

Cinema EOS

Na setovima visoke produkcije kao što su reklame, drame i dokumentarci, EOS R5 savršen je partner Canon-ovog potpuno novog modela EOS C300 Mark III – naredne generacije kamere modularnog sistema Cinema EOS koji kreće u prodaju danas. Pored izvanrednih fotografskih specifikacija modela EOS R5, koji ga čine savršenim za snimanje iza kulisa, on je i savršena kamera za podršku tokom snimanja, jer pruža:

8K RAW – interno snimanje bez opsecanja do 29,97 slika u sekundi

Interno snimanje bez opsecanja 8K video zapisa – do 29,97 slika u sekundi u 4:2:2 10-bitno u formatu Canon Log (H.265) ili u 4:2:2 10-bitnom HDR PQ (H.265)

Interno snimanje bez opsecanja 4K video zapisa – do 119,88 slika u sekundi u 4:2:2 10-bitno u formatu Canon Log (H.265) ili u 4:2:2 10-bitnom HDR PQ (H.265)

4:2:2 10-bitno u formatu Canon Log ili 4:2:2 10-bitni HDR PQ izlaz preko HDMI-ja pri 4K 59,94 slika u sekundi

Dual Pixel AF dostupan je u svim video režimima u svim rezolucijama i uz svaki broj slika u sekundi

Optički IBIS u 5 osa / omogućavajući da se kombinuju Lens IS (stabilizacija slike objektiva) i IBIS fotoaparata

Dvostruki slotovi za kartice – 1x CFexpress i 1x SD UHS-II

Richard Shepherd, viši menadžer marketinga za profesionalne proizvode, rekao je: „Ranije smo otkrili specifikacije koje potvrđuju da smo postigli ‘nemoguće’ na modelu EOS R5. Idemo korak dalje u pokazivanju da izazivamo tržište i demonstraciji naše neprikosnovene snage – otkrivajući da će ovaj fotoaparat pružati mogućnosti video snimanja koje do sada nisu viđene ni na jednom fotoaparatu bez ogledala.“

EOS R5 savršena je vodeća kamera za brojne produkcije

„Zahvaljujući sposobnosti da snima u formatima i kodecima koji su standard za industriju, EOS R5 savršena je vodeća kamera za brojne produkcije, ali takođe, zbog kompatibilnosti sa kinematografskim procesima rada, ovaj fotoaparat će bez problema snimati i na setovima visoke produkcije.“

Dodatne informacije o EOS R5

Ostale EOS R5 specifikacije koje je Canon Inc. do sada potvrdio, u prethodne dve objave razvoja ovog fotoaparata (13. februara i 13. marta 2020. godine) su:

8K i 4K režimi će podržavati Canon-ov čuveni Dual Pixel CMOS AF

EOS R5 podržava napredni AF životinja – prepoznaje pse, mačke i ptice

EOS R5 pruža drastičnu promenu u performansama, uz neverovatnih 12 slika u sekundi koristeći mehanički zatvarač, dok elektronski zatvarač pruža 20 slika u sekundi

EOS R5 podiže na novi nivo

Canon-ovu najsavremeniju tehnologiju stabilizacije slike, tako što uključuje novi optički sistem stabilizacije slike u fotoaparatu koji je razvio Canon – koji radi u kombinaciji sa sistemom stabilizacije u objektivu

Pošto je isporuka sadržaja jednako važna kao i beleženje slika i video zapisa, EOS R5 podržava automatsko prenošenje datoteka slika sa uređaja na image.canon cloud platformu