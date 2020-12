Canon RF 50mm F1.8 STM i RF 70-200mm F4L IS USM

Nastavljajući posvećenost pružanju rešenja bez ogledala namenjena svim fotografima, Canon Europe najavljuje da će dva od njegovih najomiljenijih EF objektiva sada biti dostupna i u RF obliku – RF 50mm F1.8 STM i RF 70-200mm F4L IS USM.

Nova RF verzija Canon-ovog EF 50mm f/1.8 STM – koji nosi nadimak ‘nifty fifty’ (‘zgodna pedesetica’) zbog svoje svestranosti – savršena je za fotografe entuzijaste koji prelaze na EOS R sistem. Fotografi koji žele da snimaju sve, od portreta do pejzaža, po danu ili noći, mogu da dostignu neverovatan kvalitet slike i novi standard ‘zgodne pedesetice’ kada koriste RF 50mm F1.8 STM.

RF 70-200mm F4L IS USM, koji je takođe najavljen jeste telefoto zum objektiv L-serije koji je najkraći i najlakši f/4 izmenljivi objektiv u svom rasponu žižne daljine. RF 70-200mm F4L IS USM pruža amaterima i profesionalnim fotografima visoke performanse, fleksibilnost i kompaktan dizajn, te odgovara nizu žanrova od fotografije divljih životinja i sporta do putovanja i portreta.

Oba objektiva se pridružuju RF porodici, koju već čine prajm, zum, telefoto i super telefoto objektivi i ekstenderi. Upotrebom ovih objektiva sa telima Canon-ovih fotoaparata punog kadra bez ogledala u revolucionarnom EOS R sistemu, od nedavno objavljenih modela EOS R5 i EOS R6 do modela EOS R i EOS RP, fotografi i videografi imaju više nivoe performansi i kreativne fleksibilnosti.

Prenosni saputnik

Lagan i kompaktan, RF 70-200mm F4L IS USM teži samo 695 grama i dugačak je 11,9 cm. Zahvaljujući smanjenju od neverovatnih 32 odsto u poređenju sa njegovim EF parnjakom, on je idealan saputnik za fotografe u pokretu. Čak i kada je maksimalno produžen, RF 70-200mm F4L IS USM je izuzetno prenosiv za f/4 telefoto zum objektiv. On ima zonericu koja se okreće i koja savršeno leži na vrhu tela objektiva, zbog čega fotografi mogu uredno da ga spakuju između seansi snimanja. RF 50mm F1.8 STM deli istu tu prednost što je kompaktan, pa je manjih dimenzija nego kombinacija EF verzije i adaptera za nosač objektiva. Kao i ostali u RF liniji, ovi objektivi fotografima i videografima pružaju unapređene mogućnosti snimanja u torbi sa opremom koja je mnogo lakša.

Kvalitet bez kompromisa

Zahvaljujući standardnom 50-milimetarskom uglu gledanja i većem otvoru blende od f/1,8, RF 50mm F1.8 STM pruža perspektivu koja je bliska ljudskom vidu – što je savršeno za portretske fotografe koji snimaju prelepe slike koje izgledaju prirodno u širokom rasponu scenarija snimanja. Uz potpuno nov optički sistem, veliki otvor blende i PMo asferična sočiva modela RF 50mm F1.8 STM postižu visok kvalitet slike čak i pri maksimalnom otvoru blende, uz bolju separaciju između subjekta i pozadine, omogućavajući fotografima snimanje pri slabom osvetljenju.

RF 50mm F1.8 STM ima minimalnu razdaljinu fokusiranja od 0,3 m, koja je 5 cm bliža od postojeće EF verzije, što omogućava da se objekti fotografišu još bliže uz plitku dubinu polja. Kružni otvor blende sa 7 listića – nasleđen od modela EF 50mm F1.8 – može da se koristi za defokusiranje pozadine ili prvog plana, kao i za prelepi boke. RF 50mm F1.8 STM takođe ima Super Spectra Coating tehnologiju premaza, što stvara harmonizovani balans boja koji smanjuje duhove i odbljeske, kao i aberaciju.

RF 70-200mm F4L IS USM ima dodatna unapređenja kao što su premaz Air Sphere Coating, četiri Ultra Low Dispersion (UD) objektiva i smanjenu razdaljinu fokusiranja od 1 m do 0,6 m, što demonstrira Canon-ovu stalnu posvećenost unapređivanju kvaliteta slike za objektive u RF liniji proizvoda. Čak i pri punom opsegu zuma, zahvaljujući blendi sa 9 listića i konstantnom f/4 otvoru blende koji daje vrhunski boke, RF 70-200mm F4L IS USM fotografima pruža neverovatne detalje. Uz mogućnost da pravi zadivljujuće slike pri svim rasponima zuma, poboljšani kvalitet slike objektiva RF 70-200mm F4L IS USM daje fotografije koje su oštre od ivice do ivice. Fotografije mogu da se snimaju uz jasan, oštar kvalitet pomoću oba nova objektiva pri maksimalnom otvoru blende, što je savršeno za portretske fotografe koji snimaju suptilne izraze lica ili ostale koji žele da uhvate precizne detalje na manjim subjektima.

Kreativna prednost

RF 70-200mm F4L IS USM ima Canon-ov optički stabilizator slike u 5 koraka, koji fotografima omogućava da se fokusiraju na pomeranje kreativnih granica, dok objektivi prave slike visokog kvaliteta bez potrebe za korišćenjem stativa. RF 70-200mm F4L IS USM krasi Dual Nano USM i stabilizacija slike do 7,5 koraka kada se upotrebljava sa novim Canon modelima EOS R5 i EOS R6, postižući oštre, fokusirane slike uz intenzivan tempo – čak i u uslovima slabog svetla. Zahvaljujući Dual Nano USM-u, RF 70-200mm F4L IS USM takođe pruža neverovatne nivoe kontinuiranog fokusiranja, omogućavajući videografima da snimaju skoro u potpunoj tišini.

RF 50mm F1.8 STM iskorišćava stabilizaciju slike do 7 koraka kada se koristi i sa modelom EOS R5 ili sa EOS R6. On takođe može da se pohvali STM-om za besprekorne AF performanse, omogućavajući videografima entuzijastima da isprobaju razne nove stilove snimanja dok snimaju u skoro potpuno tihom, glatkom kvalitetu.

Napravljen s praktičnošću na umu

Redizajniran kako bi fotografima omogućio udobno snimanje, RF 50mm F1.8 STM uvodi sofisticiran i diskretan kombinovani kontrolni prsten bez klika za kontrolu fokusa i objektiva, što fotografima omogućava intuitivnu kontrolu nad postavkama fotoaparata i fokusa, dok istovremeno posmatraju subjekta.

RF 70-200mm F4L IS USM maksimizuje praktičnost za upotrebu na otvorenom, zbog premaza sa fluorom i otpornosti na prašinu i udarce. Hvaleći se visokom izdržljivošću i robusnošću koja može da se vidi u Canon-ovim objektivima L-serije, RF 70-200mm F4L IS USM ima premaz za zaštitu od toplote i konstrukciju koja je otporna na prašinu i vodu, što ga čini praktičnim za upotrebu podjednako u ekstremno toplim i hladnim klimatskim uslovima.

Za više informacija o Canon-ovoj liniji RF objektiva, uključujući nedavno predstavljene RF 50mm F1.8 STM i RF 70-200mm F4L IS USM, posetite:

https://www.canon.rs/lenses/rf-50mm-f1-8-stm/

https://www.canon.rs/lenses/rf-70-200mm-f4-is-usm-lens/