Canon nagrađen sa 5prestižnih nagrada TIPA World Awards 2020

Canon Europe objavljuje da je dobio pet prestižnih priznanja od udruženja Technical Image Press Association (TIPA), što ističe Canon-ovu posvećenost inovacijama u okviru njegovih linija proizvoda DSLR aparata, aparata bez ogledala i kompaktnih aparata – od vrhunskog modela EOS-1DX Mark III do objektiva RF 85mm F1.2L USM DS.

Godina 2020. je 26. godina u kojoj je Canon dobio priznanja od udruženja TIPA, a ovogodišnje nagrade demonstriraju Canon-ovu konstantnu ekspertizu koja je bez premca u fotografskoj industriji. Predstavljajući 26 specijalizovanih časopisa iz 14 zemalja i sa pet kontinenata, TIPA World Awards jedna je od globalno najpoželjnijih nagrada za fotografiju i grafiku.

Sledeći Canon proizvodi dobili su nagradu 2020 TIPA World Awards

Najbolji DSLR napredni fotoaparat: Canon EOS 90D

Najbolji DSLR profesionalni fotoaparat: Canon EOS-1DX Mark III

Najbolji telefoto zum objektiv za aparat bez ogledala: Canon RF 70-200mm F2.8L IS USM

Najbolji profesionalni portretski objektiv: Canon RF 85mm F1.2L USM / Canon RF 85mm F1.2 L USM DS

Najbolji fotoaparat za vlogere: Canon PowerShot G7 X Mark III

Od početnika koji tek počinju do nagrađivanih profesionalnih fotografa, Canon pruža fotografskim entuzijastima najbolje alatke za njihove potrebe – bilo da se radi o DSLR-u, aparatu bez ogledala, kompaktnim fotoaparatima ili najnovijem objektivu. U godini koja je prepuna novih proizvoda, Canon je isporučio uređaje koji predvode inovacije u fotoaparatima, istovremeno garantujući da oni ispunjavaju izuzetno visoke standarde pouzdanosti i performansi ove kompanije. Upravo je ta posvećenost pružanju fotografima moćne i sofisticirane tehnologije u okviru cele linije proizvoda to što je Canon-u omogućilo da postigne ova priznanja.

Susie Donaldson, ITCG direktor marketinga u kompaniji Canon Europe, prokomentarisala je: „Oduševljeni smo jer nam je TIPA odala priznanje kroz ovih pet nagrada, što demonstrira snagu naše investicije u inovacije na polju fotoaparata i optike. Oslanjajući se na naše nasleđe razvijanja najsavremenijih grafičkih rešenja, Canon je imao fantastičnu godinu predstavljanja novih proizvoda – isporučujući proizvode koji uvode novu eru fotografije. Ovo priznanje je dokaz Canon-ove konstantne posvećenosti pružanju rešenja koja pomeraju granice i koje osnažuju fotografe bez obzira na njihov nivo veštine, žanr ili sistem fotoaparata.“

Prilikom prepoznavanja Canon-ovih nagrađivanih proizvoda, TIPA žiri pružio je sledeća obrazloženja:

NAJBOLJI DSLR NAPREDNI FOTOAPARAT: Canon EOS 90D

Canon EOS 90D je brz, svestran i impresivan fotoaparat koji je privlačan za DSLR korisnika koji želi da ima najnoviju tehnologiju u fotoaparatu. Zahvaljujući APS-C senzoru visoke rezolucije od 32,5 MP, Dual Pixel AF-u, rafalnom snimanju od 10 slika u sekundi i 4K/30p video snimanju, on je savršen pratilac za fotografe-entuzijaste koji snimaju putovanja, porodicu, sport ili pejzaže. Ovaj fotoaparat takođe ima odličnu Raw obradu u samom uređaju, veoma dugo trajanje baterije i Wi-Fi i Bluetooth mogućnost povezivanja.

NAJBOLJI DSLR PROFESIONALNI FOTOAPARAT: Canon EOS-1DX Mark III

Vodeći model EOS-1DX Mark III je DSLR sa najboljim performansama koji je Canon ikada stvorio. On donosi nove revolucionarne pomake u fokusiranju kao i sveobuhvatne i profesionalne video mogućnosti na profesionalnom nivou. Senzor i grafički sistemi su novi, omogućavajući brojne prednosti kao što su velika brzina zatvarača, visoke brzine rafalnog snimanja i kvalitetno snimanje pri slabom svetlu. Ugrađeni su Wi-Fi, Bluetooth i GPS, plus postoji opcioni bežični odašiljač za još veće brzine prenosa.

NAJBOLJI TELEFOTO ZUM OBJEKTIV ZA APARAT BEZ OGLEDALA: Canon RF 70-200mm F2.8L IS USM

RF 70-200mm F2.8L IS USM donosi klasične tele-zum žižne daljine u Canon RF porodicu proizvoda. Dugo smatran optimalnom alatkom za široku lepezu fotografije i okruženja, ovaj objektiv ističe prednosti spajanja novog dizajna objektiva sa telima fotoaparata bez ogledala. On je i lakši i kraći od svog EF parnjaka, a ima unapređene operativne funkcije, balans i prenosivost. Takođe sadrži IS u 5 koraka i dva Nano USM motora radi brzog i tihog rada AF-a.

NAJBOLJI PROFESIONALNI PORTRETSKI OBJEKTIV: Canon RF 85mm F1.2 L USM / Canon RF 85mm F1.2 L USM DS

Fotografi portreta, mode, venčanja i događaja sada imaju na raspolaganju uzbudljivu tehnologiju za unapređivanje rada u vidu klasičnog objektiva portretske žižne dužine. Dostupan u dve verzije, standardnoj i DS verziji koja uključuje Canon-ov novi premaz nanet isparenjima koji je primenjen na dva elementa objektiva, nazvan Defocus Smoothing, ima efekat ublažavanja ivica oblasti koje su van fokusa. Rezultat toga je da slike napravljene pri širim otvorima blende prikazuju finiji boke koji nema problematične artefakte zbog čega su jedinstveno prelepe.

NAJBOLJI FOTOAPARAT ZA VLOGERE: Canon Powershot G7 X Mark III

Canon PowerShot G7 X Mark III savršen je korak naviše za korisnike pametnih telefona koji uživaju u pravljenju vlogova. On pruža uslugu strimovanja uživo na YouTube, u stanju je da se uhvati u koštac i sa videom standardnog i vertikalnog formata, a to je sve olakšano zahvaljujući ekranu osetljivom na dodir koji se podiže.

Istinski 4K kinematografski kvalitet sada može da se pravi i u uslovima akcije uživo i u studiju zahvaljujući senzoru 1.0-tipa, objektivu širokog otvora blende i eksternom ulazu za mikrofon. Kvalitet fotografija jednako je impresivan, zahvaljujući rezoluciji od 20,1 MP, rafalnom snimanju od 20 slika u sekundi i 4,2X zum objektivu sa optičkom stabilizacijom slike. Tripod Grip HG-100TBR savršen je vlogerski saputnik modela PowerShot G7 X Mark III, čineći ga još zgodnijim za pravljenje sadržaja koji odlično izgleda.