Nova E! serija sa poznatim licnostima – Celebrity Game Face

E!, globalni brend na višestrukim platformama zadužen za sve što ima veze sa pop kulturom, najavio je novi specijal, Celebrity Game Face, sa izvršnim producentom i voditeljem Kevinom Hartom koja će početi sa emitovanjem 7. avgusta u 22.00 časova. Specijal vode Kevin i njegova supruga Eniko, a videćemo i parove Terryja i Rebeccu King Crews, Sarah Hyland i njenog verenika Wellsa Adamsa, kao Joela i Sarah McHale. Ovo će biti Joelovo prvo pojavljivanje na ovoj mreži otkako je vodio The Soup. Celebrity Game Face producira Critical Content i HartBeat Productions.

Hartovi će voditi timove kroz urnebesno veče igara puno zabave, neočekivanih i ludački nepredviđenih trenutaka, tokom kog će se ove poznate ličnosti takmičiti u komičnim fizičkim izazovima, a gledaoci će moći i da se igraju sa njima kod svojih kuća. Parovi će imati priliku da pokažu svoje tinejdžerske plesne pokrete u Tik Tok izazovu, da hrane jedni druge neobičnom hranom, pokušavaće da rastumače šta njihovi partneri izgovaraju punih usta, i trkaće se kroz kuću da bi pronašli neočekivane predmete i rešili zagontke. Na kraju večeri, parovi osvajaju novčane nagrade koje će pokloniti u humanitarne svrhe po svom izboru, ali samo jedan tim će osvojiti prestižni trofej „Hart of a Champion“, koja je zapravo zlatna statua Kevina Harta kada je bio beba.

Celebrity Game Face producira Critical Content i HartBeat Productions sa Kevinom Hartom, Jenny Daly, Tomom Formanom, Jonom Beyerom, Bryanom Smileyjem, Mikeom Steinom i Michaelom Canterom kao izvršnim producentima.

O NBCUniversal International Networks

Kompanija NBCUniversal International Networks vlasnik je jednog od najekskluzivnijih svetskih portfolia, isporučujući najkvalitetniji sadržaj i vrhunske brendove na 160 teritorija u Evropi, Bliskom Istoku, Africi, Latinskoj Americi i pacifičkom delu Azije. Portfolio uključuje sledeće kanale: UNIVERSAL TV, SYFY, E! Entertainment Television, 13th STREET, DIVA, Studio Universal, Telemundo, Bravo, DreamWorks i Golf Channel. Ovi jedinstveni brendovi obezbeđuju širok dijapazon zabavnog sadržaja lokalnom gledalištu širom zemaljske kugle. NBCUniversal News Group jedno je od najuticajnijih i najpriznatijih imena kada se govori o informativnim sadržajima i upravlja kanalima CNBC i NBC News.

NBCUniversal International Networks deo je NBCUniversal, jedne od vodećih svetskih medijskih i zabavnih kompanija za razvoj, produkciju i marketing zabavnog i informativnog sadržaja. NBCUniversal poseduje i upravlja brojnim televizijskim kućama koje su zadužene za proizvodnju zabavnog i informativnog programa, vodećim filmskim kompanijama, poznatim televizijskim produkcijama, televizijskim grupama, svetskim tematskim parkovima, i paketom poslova vezanih za Internet. NBCUniversal je podružnica Comcast Corporation.

O kompaniji Critical Content

Critical Content je vodeći globalni nezavisni studio za kreiranje sadržaja. Kompanija je započela sa radom u oktobru 2015. godine i fokusira se na kreiranje rijaliti i igrane programe koji se emitiju na televizijskim, kablovskim i digitalnim platformama. Critical Content trenutno radi na produkciji više od 50 prijekata za više od 30 različitih mreža. Skorašnje serije uljučuju „Catfish“ (MTV), „Haircut Night in America” (CBS), „Girlfriend Checkin” (OWN), „Celebrity Show Offs“ (TBS), „Very Cavallari” (E!), „StayHere” (Netflix), „Portals to Hell” (Travel Channel), „Ozzy and Jack’s World Detour” (A&E), „Who Shot Biggie & Tupac?” (FOX), „The Great Food Truck Race” (Food Network), „Disney’s Fairytale Weddings” (Disney +), „Racing Wives” (CMT), Home Free (FOX), „American Spring Live” (PBS), „Hanging With The Hendersons” (Animal Plant), „StartUp” (Crackle, Amazon), i „Limitless” (CBS).

O preduzeću HartBeat Productions

HartBeat Productions je osnovao Kevin Hart i predstavlja producentsku kuću sa višestrukim platformama koja kreira jedinstveni sadržaj za publiku širom sveta. Sa fokusom na igrane filmove, televizijski i digitalni sadržaj, HartBeat pruža sadržaj kulturološki različitih priča koje su prepoznatljive na globalnom nivou. HartBeat trenutno ima ekskluzivni ugovor sa Universal Studios za produkciju igranih filmova. Njihov prvi zajednički producentski poduhvat, Night School, imao je najveću zaradu za prvi vikend prikazivanja u 2018. godini. Ostali projekti uključuju „Dave“ koja je najgledanija komedija u istoriji FXX-a sa drugom sezonom u pripremi, „The Next Level“ i „Hart of the City“ na kanalu Comedy Central, i „What the Fit“ na Hartovoj mreži Laugh Out Loud sa višestrukim platformama. HartBeat tretnutno uma u pripremi brojne filmske i televizijske projekte.