CES 2021 – Novi Kingston NVMe SSD uređaji

Kingston Digital Europe Co LLP, ogranak zadužen za flash memorije u okviru Kingston Technology Company, Inc., svetskog lidera u memorijskim proizvodima i tehnološkim rešenjima, danas je najavio plan za izlazak NVMe SSD uređaja na digitalnom CES® 2021.

Iako je ove godine usvojen novi format, Kingston će svoje vodeće SSD diskove staviti u prvi plan, kako bi gledaoci mogli da ih iskuse virtuelno. Kingston je spreman da i ove godine održi svoju lidersku poziciju na SSD tržištu, sa novim U.2 NVMe diskovima namenjenim klijentima i data centrima.

Nova ponuda uključuje i prve PCIe NVMe Gen 4.0 SSD uređaje, kao i eksterni USB 3.2 SSD:

• Ghost Tree: Naš predstojeći Gen 4.0 disk visokih performansi savršen je za kreatore sadržaja i napredne korisnike. Pod kodnim nazivom „Ghost Tree“, Kingston cilja brzine od 7000MB/s za čitanje i pisanje, dovodeći do krajnjih granica PCIe Gen 4.0 x4 8-channel tehnologiju u rasponu od 1TB-4TB.

• NV Serija: Najnoviji Gen 3.0 x4 SSD je idealan disk početnog nivoa za korisnike koji po prvi put koriste NVMe diskove, sa kapacitetima do 2TB.

• XS2000: Potpuno novi Kingstonov eksterni USB 3.2 Gen 2 x2 disk kapaciteta od 500 GB do 2 TB, savršen je kao dodatni skladišni prostor za fotografije, video zapise i druge fajlove. Interfejs USB Type-C®1 omogućava super-brzi prenos podataka do 2000MB/s.

• DC1500M: Data Center 1500M je nadogradnja u odnosu na DC1000M koja dodaje multi-namespaces podršku. U.2 NVMe SSD je dizajniran da podrži širok spektar radnih opterećenja, uključujući cloud computing, web hosting i virtuelne infrastrukture.

„Sada kada se CES prebacuje online, imamo veću priliku da se povežemo sa novim i postojećim tehnološkim zajednicama širom sveta“, rekao je Tony Hollingsbee, SSD poslovni menadžer, Kingston EMEA. „CES je najbolje vreme da saopštimo šta to sve novo stiže iz Kingstona i veoma smo uzbuđeni što smo ove godine lansirali svoje prve Gen 4.0 NVMe SSD uređaje, kao i eksterni drajv. Kada je NVMe u pitanju, imaćemo pokrivene sve segmente kupaca, od standardnih potrošača do data centara.“