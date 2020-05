Kako je COVID-19 promenio način na koji ljudi rade (od kuće)

Kako su mere socijalnog distanciranja postale uobičajene i zaposleni se prilagođavaju novim radnim okruženjima, čak i iz svojih dnevnih soba, postoji šansa za brisanje granica između privatnog i poslovnog života.

Zapravo, polovina (51%) zaposlenih koji rade od kuće i koji su počeli da gledaju više sadržaja za odrasle priznaje da to rade na istim uređajima koje koriste u poslovne svrhe. Ovo je samo jedan od ključnih nalaza novog izveštaja kompanije Kaspersky pod nazivom Kako je COVID-19 promenio način na koji ljudi rade.

Trećina radi više nego pre virusa Korona

‘Nova normalnost’ sa kojom se zaposleni sada susreću počinje da utiče na balans između njihovog poslovnog i privatnog života. Gotovo trećina (31%) zaposlenih kaže da provode više vremena radeći nego što su to činili ranije. Međutim, 46% izjavilo je da su povećali količinu vremena koju troše na lične aktivnosti. Ova konkretna promena može biti rezultat toga što zaposleni više ne moraju da provode toliko vremena u gradskom prevozu ili da putuju kao što je to ranije bio slučaj.

Polovina zaposlenih gleda više sadržaja za odrasle otkad rade od kuće

Izveštaj takođe ukazuje na to da je zaposlenima sve teže da razdvoje poslovne i lične aktivnosti, naročito kada se radi o informacionim sistemima. Ono što je zabrinjavajuće za preduzeća jeste to da 51% zaposlenih koji priznaju da su počeli da gledaju više sadržaja za odrasle otkad rade od kuće, kažu da to čine na uređajima koje koriste u poslovne svrhe. Čak gotovo petina (18%) zaposlenih to radi na uređajima koje su im obezbedili njihovi poslodavci, dok 33% njih priznaje da gleda sadržaj za odrasle na svojim ličnim uređajima koje takođe koriste za posao.

Infekcija poslovnih računara usled nepažnje

Osim toga, 55% zaposlenih izjavilo je da sada čitaju više vesti nego što je to bio slučaj pre nego što su krenuli da rade od kuće. Mada je ovo razumljivo jer ljudi žele da budu u toku sa najnovijim informacijama o virusu korona, 60% ove aktivnosti obavlja se na uređajima koji se koriste za posao. Ovo potencijalno može dovesti do infekcija uređaja malverom, ukoliko zaposleni ne obraćaju pažnju na resurse i veb-sajtove koje koriste.

Teško razdvoji ti privatno od poslovnog

Zaposleni takođe razvijaju naviku da koriste svoje lične uređaje za obavljanje posla – povećavajući tako potencijalne rizike od skrivenog IT-ja, uključujući objavljivanje osetljivih informacija.

Na primer, 42% zaposlenih koriste privatne i-mejl naloge u poslovne svrhe, a 49% njih priznaje da se korišćenje privatnih naloga u poslovne svrhe povećalo otkad rade od kuće. 38% zaposlenih koristi lične aplikacije za dopisivanje koje njihova IT odeljenja nisu odobrila, od čega je 60% izjavilo da to čini češće u novonastalim okolnostima.

“Organizacije ne mogu jednostavno ispuniti sve zahteve korisnika, kao što je dozvola zaposlenima da koriste bilo koju uslugu koju žele. Neophodno je pronaći balans između pogodnosti za korisnike, neophodnosti za preduzeća i bezbednosti. Kako bi ovo postigla, kompanija treba da obezbedi pristup uslugama na osnovu principa obezbeđivanja minimalnih, neophodnih privilegija, da implementira VPN i koristi bezbedne i odobrene korporativne sisteme. Ovi tipovi softvera mogu imati određena ograničenja koja neznatno smanjuju upotrebljivost, ali nude veliku garanciju kada je reč o osiguravanju bezbednosnih mera,” – komentariše Andrej Evdokimov (Andrey Evdokimov), direktor sektora za informacionu bezbednost u kompaniji Kaspersky.

Kako da se poslodavci zaštite od neodgovornig ponašanja zapsolenih koji rade od kuće

Kako bi preduzeli sve što je u njihovoj moći da sačuvaju bezbednost svojih zaposlenih i korporativnih podataka, kompanija Kaspersky preporučuje poslodavcima sledeće mere:

Organizujte osnovnu obuku o bezbednosti za svoje zaposlene. Ovo može biti urađeno onlajn i obuhvatiti suštinu prakse, kao što su upravljanje nalogom i šiframa, i-mejl bezbednost, bezbednost krajnje tačke. Kompanija Kaspersky i Area9 Lyceum su pripremile besplatan modul za pružanje pomoći zaposlenima za bezbedan rad od kuće

Postarajte se da su uređaji, softveri, aplikacije i usluge ažurirani sa najnovijim zakrpama

Instalirajte provereni zaštitni softver, kao što je Kaspersky Endpoint Security Cloud, na svim krajnjim tačkama, uključujući mobilne uređaje. Svako rešenje koje koristite treba da sadrži zaštitu od veb-pretnji i i-mejl fišinga

Zaposlenima i korisnicima koji rade od kuće i koji moraju da rade na svojim ličnim uređajima, kompanija Kaspersky savetuje:

Korišćenje pouzdanog bezbednosnog rešenja, kao što je Kaspersky Security Cloud, za sveobuhvatnu zaštitu od širokog opsega pretnji

Preuzimanje edukativnog i zabavnog sadržaja isključivo sa pouzdanih izvora

Za više informacija o uticaju koji je rad od kuće imao na zaposlene i izveštaj u celini, molimo posetite https://www.kaspersky.com/blog/report-covid-wfh/.