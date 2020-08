Kako da kod kuće napravimo festivalsku atmosferu?

Ove godine nećemo biti u prilici da prisustvujemo velikim letnjim muzičkim festivalima, ali sličnu atmosferu možemo da napravimo i kod kuće sa porodicom i bliskim prijateljima. Stručnjaci iz kompanije LG tim povodom donose savete kako da popravimo raspoloženje i u našim stanovima ili baštama napravimo atmosferu poput one sa festivala.

Oplemenite svoje dvorište

Nedostaje vam atmosfera koja opušta ili istraživanje pejzaža drugih zemalja? Organizujte tematsku zabavu i podsetite se onih mesta na koja, nažalost, ove godine ne možete da odete. Inspiraciju možete da pronađete u fotografijama sa festivala iz prethodnih godina, ali i drugi predmeti mogu da doprinesu atmosferi – flamingosi na naduvavanje, stare palete, ukrasni šareni jastuci, lejzi begovi, novogodišnja rasveta, rođendanski baloni i ukrasne zastavice. Ako zabavu budete pravili tokom dana, ne zaboravite da postavite suncobran kako bi vam napravio hlad.

Festivalski meni

Tokom ili posle napornog dana na festivalu, uvek je dobro okrepiti se hamburgerom, hot-dogom ili girosom. Srećom, ova jela možemo da napravimo i na baštenskom roštilju, a čak ni kotlić nije loša ideja.

Oni koji to mogu da obezbede, mogu da iznajme kompletan kamion za prodaju hrane i sladoleda kako bi u svom vrtu napravili pravu festivalsku atmosferu, a u tom slučaju domaćin može više vremena da provede sa svojim gostima. Ne zaboravite da ohladite dovoljnu količinu pića, a možete da nabavite i led kako biste napravili prvoklasne koktele.

Savet: održavanje higijene je veoma bitno, pogotovo u ovim trenucima, tako da svojim gostima obavezno treba da obezbedite dezinfekciona sredstva. Dodatno, kako se čaše ne bi mešale, za svakog gosta obezbedite čašu sa njegovim imenom.

Glavna „bina”

Nema letnjeg festivala bez sjajnih koncerata i di-džej muzičkih setova. Iako velike muzičke zvezde nećemo uživo gledati i slušati ovog leta, ništa nas ne sprečava da uživamo u njihovoj muzici u baštama, a dobar zvuk je veoma bitna stavka koja će pomoći da se prisetimo festivalske atmosfere.

Vaši gosti i komšije će vam biti zahvalni ako obezbedite adekvatno ozvučenje, a ne da muziku puštate sa radija ili smart telefona. Predlog je da obezbedite bežični, dugotrajan i kvalitetan proizvod, kao što je XBOOM Go zvučnik kompanije LG koji se sa telefonom jednostavno povezuje preko Bluetooth konekcije, a čak će i ulepšati vašu zabavu zahvaljujući raznobojnim LED lampicama.

Dodatni savet

Baš kao što organizatori velikih muzičkih festivala moraju da poštuju određene propise, tako bi i mi trebalo da obratimo pažnju na to do koliko nam zabava traje, kao i da muziku ne puštamo preglasno. Glasna muzika se obično toleriše do 22 časa, a kako biste sa svojim komšijama održali lepe odnose, na vreme ih obavestite kada počinje vaš kućni festival.