Girls4Tech okuplja milion devojčica u 30 zemalja

Kompanija Mastercard najavljuje novi cilj – da do 2025. godine uključi 5 miliona devojčica u svoj STEM program

Kompanija Mastercard objavila je da je njihov STEM program, Girls4Tech™, dostigao svoj inicijalni cilj – obrazovanje jednog miliona devojčica. Program sada ima novi i inspirativan cilj – da do 2025. godine uključi pet miliona devojčica.

Jedinstveni program ove tehnološke kompanije koji je pokrenut 2014. godine, obuhvata aktivnosti i nastavni program baziran na globalnim naučnim i matematičkim standardima. Program uključuje i stručnost kompanije Mastercard u tehnologiji i inovacijama, čime omogućava deci da otkriju niz zanimanja iz oblasti STEM nauka, kao što su stručnjaci za detekciju prevara, stručnjaci za obradu podataka i softverski inženjeri.

Inicijalno zamišljen kao praktične radionice koje zaposleni u ulozi volontera sprovode uživo, program je dopreo do više dece kroz uključivanje novih tema kao što su veštačka inteligencija i sajber bezbednost, kao i kroz omogućavanje šireg pristupa STEM programu kroz Girls4Tech Connect koji je preveden na osam jezika.

Suzan Vorner, potpredsednica za angažovanje talenata i zajednice i osnivač Girls4Tech™ programa kompanije Mastercard rekla je: „Naš cilj je da izgradimo osnovna znanja o STEM naukama i razvijemo veštine ključne za 21. vek, koje su devojčicama potrebne za studije i uspešnu karijeru. Naš program podstiče njihovo interesovanje za STEM nauke i uči ih kako se u realnom okruženju primenjuju ove veštine.“

Kako Girls4Tech dopire do budućih STEMinistkinja

Najavljeno novo partnerstvo za kreiranje Girls4Tech digitalnog nastavnog programa sa kompanijom Discovery Education – globalnim liderom u kreiranju standardizovanog digitalnog nastavnog programa, zanimljivog sadržaja i profesionalnim učenjem prilagođenim za uzraste od vrtića do kraja srednje škole – sa krajnjim ciljem da se do 2023. godine uključi 1,6 miliona devojčica u program.

Partnerstvo sa drugim globalnim i nacionalnim organizacijama kao što su Scholastic, AIF, Major League Baseball, Mrežom za podučavanje preduzetništva (NFTE), R&A, YCAB u Indoneziji i Arus u Maleziji, radi daljeg skaliranja programa i pružanja veština STEM nauka devojčicama uzrasta od 8 do 16 godina na jedinstven način.

Dodavanje novog gradiva kako bi se studenti bolje upoznali sa sve popularnijim oblastima kao što u sajber bezbednost i veštačka inteligencija.

Pokretanje novih programa kao što su Girls4Tech 2.0 za devojčice uzrasta od 13 do 16 godina i Girls4Tech & Code, 20-onedeljnog programa kodiranja za devojčice uzrasta od 8 do10 godina.

Unapređujemo poziciju devojaka u STEM naukama

Kompanija Mastercard je 2019. godine naručila studiju kako bi se otkrilo koje su to rodne i generacijske razlike u percepciji i stavovima u vezi sa naukom, tehnologijom, inženjerstvom i matematikom (STEM). Pored tema zasnovanih na STEM naukama, studija se bavila izazovima i motivacijom prilikom odluka o upisu fakulteta i odabiru karijere.

Studija je pokazala da ženama nedostaje samopouzdanja, da se suočavaju sa manjkom ohrabrenja i nedovoljnim mentorstvom u okviru STEM nauka. Program Girls4Tech kompanije Mastercard mladim ženama omogućava svaki od tih elemenata.

Da biste saznali više o Girls4Tech i prisustvovali onlajn predavanjima, posetite Girls4Tech Connect.