5 saveta kako da efikasno koristite kućne uređaje

Klima uređaj radi ceo dan, mokar veš od jutra se mora ponovo ispirati uveče, a posuđe radije peremo nekoliko puta dnevno na ruke umesto da uključimo mašinu za sudove? Zbog svojih navika često opterećujemo okolinu, a da to i ne primećujemo, ali uz malo savesnosti možemo smanjiti ne samo svoje troškove, već i uticaj našeg domaćinstva na okolinu. LG Srbija je kao društveno odgovorna kompanija prikupila nekoliko korisnih saveta koji se mogu lako primeniti i tako dati doprinos održivoj budućnosti.

Koristite kućne uređaje

Često kažemo „Opraću samo ovih par tanjira“ jer mislimo da je mašina za pranje posuđa namenjena samo pranju sudova nakon velikih porodičnih okupljanja. Zapravo, mnogo bolju stvar za okolinu činimo ako sakupljamo prljavo suđe i stavimo ga u mašinu. Primera radi, prema podacima trgovačkog udruženja APPLiA moglo bi se uštedeti više od šest milijardi litara vode svake godine kada bi se cela Evropska unija prebacila sa ručnog na mašinsko pranje posuđa. To je količina dovoljna da napuni 2.5 miliona olimpijskih bazena.

Moderno je bolje

Čini se da je novi frižider velika investicija, ali se dugoročno isplati. Zamena starog frižidera energetski efikasnijim uređajem kategorije A+++ može uštedeti energiju, odnosno značajno smanjiti iznos računa za struju. Uz to, vrhunski frižider koji omogućava kvalitetno skladištenje hrane može u velikoj meri pomoći smanjenju nepotrebnog bacanja hrane, što je veliki problem u EU jer se godišnje proizvede 88 miliona tona otpada od hrane. Takođe, prema istraživanju Instituta za prehrambene tehnologije iz Novog Sada, prosečni srpski potrošač godišnje baci oko 35 kilograma hrane, čije je propadanje uzrokovano između ostalog i nepravilnim skladištenjem.

Energetski efikasno pranje odeće

Kada je reč o mašini za veš, energetski najefikasniji način njenog korišćenja odnosi se na mudar odabir temperature: preporučuje se da odeću koja nije mnogo zaprljana treba prati na 30-40 stepeni, ali uz program koji duže traje. Takođe je važno prati odeću kada možete sačekati da program završi pranje ili jednostavno koristite funkcije vremenskih postavki koje su dostupne na najnovijim veš mašinama. Na primer, uz aplikaciju LG Smart ThinQ™ korisnici mogu podesiti da uređaj završi sa pranjem kada dođu kući, kako bi se izbeglo da mokra odeća stoji dugo u bubnju.

Savesno korišćenje kućnih uređaja

Pouzdani i energetski efikasni kućni uređaji imaju značajnu ulogu u zaštiti okoline – pogotovo kada se koriste savesno. Na primer, frižider ne bi trebalo postavljati u blizini izvora toplote ili direktno izložiti sunčevoj svetlosti. Kondenzatorska rešetka na pozadini uređaja mora imati dovoljno prostora za dobru ventilaciju pa frižider ne treba stavljati u uzak prostor, dok sa rešetke treba uklanjati prašinu svakih šest meseci.

Veštačka inteligencija doprinosi smanjenju potrošnje energije

Uređaji koji koriste veštačku inteligenciju, poput najnovijih LG OLED televizora ili frižidera mogu analizirati navike korisnika i prema tome odabrati najbolja podešavanja za optimalni performans koji doprinosi energetskoj efikasnosti. Na primer, ako ste na putu, aplikacija LG Smart ThinQ™ omogućava da frižider podesite tako da štedi energiju dok vas nema, a ako ste kod kuće i slučajno ste zaboravili da zatvorite vrata frižidera, aplikacija na pametnom telefonu će vas na to upozoriti. Uz pomoć veštačke inteligencije svoje domaćinstvo možemo lako prilagoditi sopstvenom životnom ritmu i istovremeno brinuti o okolini.