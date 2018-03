ADATA HD710M Pro i HD710A Pro eksterni hard diskovi visokih performansi

ADATA® Technology Co. Ltd, svetski lider u proizvodnji memorijskih proizvoda, sa ponosom predstavlja HD710M Pro i HD710A Pro, dva nova modela u seriji izdržljivih eksternih hard diskova. HD710M Pro i HD710A Pro su zasnovani na veoma robusnom dizajnu, sa specifikacijama boljim nego ikad, istovremeno nudeći zaštitu od vlage i prašine koja nadmašuje IP68 standarde, kao i otpornost na udarce po vojnim standardima. Sve ovo znači da korisnici mogu nositi svoj hard disk bilo gde da idu, bez brige da će izgubiti podatke.

Troslojna konstrukcija u elegantnom pakovanju

Rešenja za skladištenje podataka koja pripadaju ADATA-inoj seriji izdržljivih uređaja i zadovoljavaju vojne standarde predstavljaju savršenu kombinaciju pouzdanosti i kreativnosti, a rezultat toga su brojne nagrade od organizacija kao što su iF i Red Dot Award. HD710M Pro i HD710A Pro predstavljaju evoluciju ovih principa – HD710M Pro ima isti vojni kamuflažni dizajn kao i HD710M, ostavljajući utisak robusnih borbenih sposobnosti, dok HD710A Pro predstavlja proširenje elegantnog minimalističkog pristupa, kakav imaju brendovi kao što je Apple, sa diskretnim sivim i belim kućištem. I HD710M Pro i HD710A Pro imaju odličnu zaštitu od vode i prašine, koja nadmašuje IP68 standarde, što znači da su otporni na dejstvo sitnih čestica i vlage. Mogu neoštećeni da prežive čak i potapanje u vodu dubine do dva metra u trajanju od 60 minuta. Troslojna konstrukcija pruža hard diskovima vrhunsku zaštitu od udaraca i sudara, što su dokazali uspešno položeni testovi padova na 26 različitih tačaka udara. Mogu da prežive čak i padove sa visine do 1,5 metara.

Zaštitite svoje podatke pomoću tehnologije za detekciju vibracija i odličnu vodootpornost

HD710M Pro i HD710A Pro su opremljeni senzorima koji mogu da otkriju vibracije. Ukoliko se u toku rada hard diska pojave jake vibracije, crvena signalna LED lampica će zasvetleti, a uređaj će automatski uključiti svoj sistem za zaštitu, kako bi se sprečila oštećenja. Pored toga, na kućište modela HD710M Pro i HD710A Pro se jednostavno može staviti vodootporna maska, pa korisnici mogu biti mirni i sigurni, znajući da su njihovi podaci potpuno sigurni. HD710A Pro dolazi sa Apple HFS+ sistemom i podrškom za Apple Time Machine, što mu daje visok stepen kompatibilnosti sa Apple uređajima. HD710M Pro i HD710A Pro imaju kapacitet do 2 TB, a zahvaljujući brzom USB 3.1 interfejsu prenos podataka je brz, jednostavan i praktičan. Ovo čini HD710M Pro i HD710A Pro najboljim izborom za prenosivo skladište podataka, bilo da tražite hard disk u vojnom stilu ili neki koji će se savršeno uklopiti uz vaš Apple računar.