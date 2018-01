ADATA i XPG na sajmu CES 2018 predstavljaju tehnologije pametne budućnosti

ADATA® Technology Co. Ltd, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi i NAND fleš proizvoda, na sajmu potrošačke elektronike CES 2018 od 9. do 12. januara predstavlja niz inovativnih proizvoda, uključujući prve XPG RGB SO-DIMM memorijske module na svetu, ultra brzi NGSFF PCIe SSD novog formata, NV-DIMM memorijske module, kao i najnovije proizvode za bežično punjenje i skladištenje podataka, sa najnovijim specifikacijama. ADATA će prikazati i pouzdane robote koji koriste veštačku inteligenciju, kako bi posetioci iskusili dobrobiti inovacija.

XPG RGB memorijski moduli i profesionalne slušalice za igrače

XPG na sajmu predstavlja dva potpuno nova RGB DDR4 memorijska modula – SPECTRIX D60RGB DDR4 memorijske module koji kombinuju ekstremne performanse i zadivljujući hladnjak, sa maksimalnom brzinom od 4600 MHz, kao i SPECTRIX DS40 DDR4 SO-DIMM koji su prvi RGB SO-DIMM moduli na svetu. Oba modula su opremljena XPG Auro Sync softverom koji omogućava korisnicima da prilagode svetlo i stvore željenu atmosferu.

To otvara nove opcije moderima malih sistema. EMIX H40 slušalice visokog kvaliteta pružaju prostorno optimizovan zvuk, što omogućava igračima da se brzo uključe u igru. Pored toga, EMIX H40 su posebno pogodne za pucačine iz prvog lica (FPS), zahvaljujući optimizovanoj Bit-tehnologiji za osluškivanje, koja pruža precizniji zvuk u pucačinama, što omogućava igračima da jasno čuju sve što se dešava oko njih. Još jedan uzbudljiv audio proizvod su EMIX I30 slušalice koje se stavljaju u uvo, ne samo zbog 5.2 okružujućeg zvuka koji stvara realistično 3D zvučno okruženje, nego i zbog podrške brojnim platformama, među kojima su PC/Mac, Nintendo Switch, Sony PS4 VR, HTC VIVE, Xbox One, mobilni telefoni i tableti. Korisnik može lako da kontroliše i uživa u zvučnim efektima u bilo kojoj igri.

Ekstremno brzi PCIe SSD-ovi sledeće generacije, u novom formatu

Kao odgovor na brzo rastuće potrebe pametnih gradova i gejmerskog tržišta, ADATA na CES-u predstavlja potpuno novu seriju PCIe SSD-ova. SX8200 PCIe Gen3x4 SSD je namenjen kućnim korisnicima, a usklađen je sa najnovijim NVMe 1.3 standardom i poseduje najnoviju 3D NAND tehnologiju sa 64 sloja, sa brzinama čitanja i pisanja do 3200/1700 MB/s. Na ADATA izložbenom prostoru se može videti RAID sistem sastavljen od SX8200 diskova, koji će vas impresionirati brzinama čitanja i pisanja od čak 5900/3300 MB/s. ADATA po prvi put predstavlja NGSFF (Next Generation Small Form Factor) SSD, koji podržava velike kapacitete i čije su mogućnosti menjanja u radu (hot-swap) znatno bolje nego kod postojećih M.2 SSD-ova. Pored toga, izloženi U.2 SSD – SR2000SP, za poslovne primene, nudi izuzetno veliki kapacitet do 8 TB, sa brzinama čitanja i pisanja do 3200/2400 MB/s, a namenjen je data centrima i serverskoj primeni.

Bežično punjenje, USB-C, A2 memorijske kartice i eksterni uređaji za čuvanje podataka obogaćuju vaš mobilni život!

U skladu sa brzim razvojem mobilnih uređaja, ADATA na CES-u predstavlja celi niz dodatne opreme za ovu kategoriju proizvoda. CW0050 je ultra tanko (6 mm) postolje za bežično punjenje, koje podržava Qi standard za bežično punjenje, za najnovije mobilne uređaje kao što su Apple iPhone 8 / iPhone X i Samsung Galaxy 8 / Note 8. Ekskluzivni USB-C 3.1 2-u-1 kablić za punjenje ne samo da nudi brzinu prenosa od 5 GBps na mobilnim telefonima sa USB-C konektorom, nego podržava i pametne telefone sa mikro USB konektorom. Za korisnike Android sistema tu je najnovija Application Performance Class A2 memorijska kartica udruženja SD Association, koja je optimizovana za direktno snimanje aplikacija na karticu i značajno uvećana prostor za skladištenje podataka na mobilnim uređajima. Tri nove i lagane eksterne baterije sa baterijskim ćelijama visoke gustine – P10050 / P16750 / P20010, dolaze u više kombinacija boja i kapaciteta. ADATA nastavlja da razvija nove eksterne hard diskove i SSD-ove, uključujući HD330 kapaciteta 5 TB, HD710M Pro eksterni hard disk sa maskirnim dizajnom i SE730H eksterni USB-C SSD kapaciteta 1 TB. ADATA donosi niz pogodnosti korisnicima sa paletom novih proizvoda za punjenje, deljenje i čuvanje.

Najbolji serverski memorijski moduli za veštačku inteligenciju za dubinsko učenje: NV-DIMM

Još jedan od noviteta na ovogodišnjem CES-u su i NV-DIMM-ovi, dizajnirani za kritične primene u data centrima. NV-DIMM-ovi predstavljaju kombinaciju DRAM-a i SSD-a, koja pruža veliki kapacitet i zaštitu u slučaju prekida napajanja. Bazirani na velikom ADATA-inom iskustvu u razvoju i istraživanju, najnoviji NV-DIMM serverski memorijski moduli mogu značajno da unaprede proračunsku efikasnost, produže životni vek SSD-ova i eliminišu rizik od neočekivanog gubitka DRAM podataka, usled nestanka struje. Veštačka inteligencija za dubinsko učenje zahteva veliki broj neprestanih aplikacijskih operacija sa podacima, pa su NV-DIMM najbolji serverski moduli za ovakvu primenu.

Najbolji uređaji za pametan porodični život: ADATA roboti sa veštačkom inteligencijom

Hvatajući korak sa tehnološkim razvojem veštačke inteligencije, ADATA na CES-u predstavlja dva nova robota – drugare u igri i pametnom učenju. ADATA roboti se povezuju sa platformom u oblaku kako bi uvezali veštačku inteligenciju za glasovnu komunikaciju, prijateljsku i pametnu pomoć i daljinski nadzor bezbednosnih funkcija. Novi roboti Moonbubu i Moonbobo će praviti društvo deci i omogućiti im zabavno učenje i srećno okruženje za odrastanje.