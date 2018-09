ADATA najavljuje PCIe BGA SSD IUSP33F

DATA Technology predstavilao je ADATA IUSP33F – PCIe BGA (Ball Grid Array) SSD. Dimenzije ovog SSD-a su 80% kompaktnije od dimenzija M.2 2242 SSD-ova. U kombinaciji sa interfejsom PCIe Gen3x2 i 3D fleš memorijom koji nude izvrsne performanse i istrajnost, IUSP33F je savršeno rešenje za tanke tablete, prenosne računare, hibride, mini PC-jeve, thin client računare i nosive uređaje.

„Oduševljeni smo što možemo da predstavimo novi SSD IUSP33F – kompaktno rešenje koje će omogućiti novu generaciju tableta, ultrabook-ova i drugih tankih uređaja bez smanjivanja pouzdanosti i performansa“, rekla je Hedi Huang, direktorka prodaje u kompaniji ADATA i dodala da svestranost uređaja IUSP33F ide i dalje od tih primena što ga čini pogodnim za upotrebu i na novim, revolucionarnim područjima kao što su robotika, proširena i virtualna stvarnost, ali i u automobilima.

Mali profil za tanke uređaje

Uz sve veću prisutnost 3D fleševa i naprednih tehnologija u proizvodnji, SSD-ovi postaju sve lakši i kompaktniji, a IUSP33F je rezultat tog razvoja. Zahvaljujući kompaktnom BGA pakovanju dimenzija 11,5 mm x 13 mm i NAND flešu, IUSP33F krasi profil uporediv s onim eMMC memorije. Dimenzije IUSP33F čini ga prikladnim za tanke uređaje kod kojih je prostor dragocen.

Visoke performanse, niska potrošnja energije

IUSP33F je možda mali veličinom, ali to nikako nije slučaj i sa njegovim performansama. Koristi interfejs PCIe Gen3x2 u skladu sa standardom NVMe 1.3, što mu omogućava brzinu čitanja 1195 MB/s i pisanja 940 MB/s, kao i 140 000 ulazno-izlaznih operacija u sekundi nasumičnog čitanja i 114 000 pisanja. Uz IUSP33F podržava glavni memorijski bafer za održavanje visokih performansi bez integrisanog DRAM-a korišćenjem glavne memorije u svrhu upravljanja fleš memorijom. Sve ovo istovremeno doprinosi smanjenju potrošnje energije. IUSP33F koristi i 3D fleš memoriju za velike kapacitete od 128 GB i 256 GB.

Duži vek trajanja, manji troškovi održavanja

IUSP33F podržava tehnologiju ispravljanja grešaka LDPC i SRAM za otkrivanje i ispravljanje širokog raspona grešaka u podacima radi njihovog pouzdanijeg prenosa i dužeg veka trajanja proizvoda. Štaviše, E2E zaštita podataka štiti ga od oštećenja ili nedoslednih podataka, te omogućava najkraću moguću nedostupnost i smanjenje troškova održavanja.

Stroga testiranja radi vrhunske pouzdanosti

Svaka komponenta SSD-a IUSP33F podvrgnuta je strogom testiranju i proveri ispravnosti SSD-ova. Taj postupak obuhvata testiranje funkcionalnosti i pouzdanosti kako bi se osiguralo da kupci dobijaju proizvod visokog kvaliteta za skladištenje koji nudi vrhunske performanse i istrajnost.