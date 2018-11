ADATA predstavlja 3D QLC NAND SSD Ultimate SU630

ADATA Technology, vodeći proizvođač visokoperformansnih DRAM modula i dodatne opreme za mobilne uređaje, predstavio je svoj 2,5-inčni SATA SSD brzine 6 Gb/s „ADATA Ultimate SU630“ kojim obeležava prelazak na 3D QLC NAND fleš skladištenje. SU630 je opremljen QLC (Quad-Level Cell) 3D NAND flešom nove generacije i nudi izvanrednu vrednost, izvrsne performanse i vrhunsku pouzdanost, predstavljajući za korisnike koji razmišljaju o nadogradnji isplativu alternativu HDD-ovima.

Performanse i pouzdanost uz povoljnu cenu

Nudeći izvrsne performanse za cenu manju od one koja se obično povezuje sa SSD-ovima, SU630 nadmašuje HDD-ove. Dolazi sa kapacitetima 240 GB, 480 GB i 960 GB, kao i 3D QLC NAND flešom kako bi ponudio poboljšanu pouzdanost, dugotrajnost i performanse bolje od svojih TLC parnjaka.

Uz dodatak SLC Cachinga koji dodatno unapređuje performanse, SU630 doseže brzinu čitanja od 520 MB/s i pisanja od 450 MB/s i tako omogućava glatka i brza podizanja sistema, prenose datoteka i preuzimanja. Štaviše, ovaj SSD odlikuju funkcije koje štite podatke uz ocenu zaštite od udaraca od 1500 G / 0,5 ms i otpornost na promene temperature (0 °C ~ 70 °C), a pritom je energetski učinkovitiji i tiši od HDD-ova.

Tehnologija LDPC ECC, SSD Toolbox i Migration Utility

Uz podršku za tehnologiju LDPC (Low-Density Parity-Check) ECC (Error Correcting Code, kod za ispravljanje grešaka) SU630 može otkrivati i ispravljati greške radi osiguranja integriteta podataka, a time i dužeg radnog veka uređaja. Kupovinom modela SU630 korisnici se kvalifikuju i za besplatno preuzimanje ADATA-inog softvera SSD Toolbox i Migration Utility.

SSD Toolbox omogućava korisnicima nadzor nad diskom SU630 i upravljanje njime uz prikaz podataka o statusu pogona, stepenu istrošenosti i veku trajanja. Migration Utility posebno će dobro doći korisnicima koji s HDD-a prelaze na SSD jer omogućava jednostavnu i laku izradu sigurnosnih kopija i migraciju podataka, uključujući operacijski sistem.

Konkretna dostupnost SSD-a ADATA Ultimate SU630 može se razlikovati zavisno od regiona.