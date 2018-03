ADATA predstavlja CW0050 bežični punjač

ADATA® Technology Co. Ltd, svetski lider u proizvodnji memorijskih proizvoda, sa ponosom predstavlja CW0050 bežični punjač, novu paradigmu u tehnologiji bežičnog punjenja. Moderno mobilno doba je donelo mnogo telefona koji se mogu bežično puniti, uključujući i globalno popularne iPhone 8 i iPhone X. IHS Markit, kompanija za analizu i istraživanje tržišta, procenjuje da će tržište bežičnih punjača premašiti 10 milijardi dolara u 2019. godini, a da će do 2020. milijarda pametnih telefona podržavati bežično punjenje. CW0050 predstavlja pokušaj kompanije ADATA da se dobro pozicionira na ovom tržištu, a odlikuju ga debljina od samo 6 mm, WPC Qi sertifikat, praktični sistem za punjenje koji ne zavisi od orijentacije, kao i minimalistički i elegantan dizajn. Pored toga, CW0050 je kompatibilan sa celim nizom iOS i Android telefona, pa predstavlja pravi primer elegancije i praktičnosti za korisnike.

Praktičnost bez ograničenja

Uz CW0050 ne morate brinuti da li ste napunili svoj telefon ili da li ste poneli punjač i kablove kada putujete. Štaviše, sa debljinom od samo 6 mm CW0050 će vam uštedeti dosta prostora i neće vam smetati. Jednostavno stavite svoj telefon na CW0050, tako da pokriva ceo Qi logo, i uređaj će početi sa punjenjem. Pored toga, CW0050 može da detektuje bilo koji strani metalni predmet (Foreign Object Detection) na svojoj površini. Ne morate čak ni da brinete da li ćete svoj telefon postaviti u pravom smeru, jer će CW0050 raditi u svim smerovima. CW0050 je prošao najrigorozniju Qi sertifikaciju, a njegovi keramički kondenzatori pružaju izuzetno stabilno snabdevanje strujom. Na njegove performanse ne utiču vreme, temperatura ili napon. Zajedno, ovi faktori čine CW0050 najbezbednijom opcijom za punjenje. Uz to, on je i kompatibilan sa celim nizom iOS i Android telefona!

Dizajniran za lako korišćenje i bezbednost

Opremljen najnovijom tehnologijom i kreiran sa bezbednošću u prvom planu, CW0050 koristi najkvalitetnije čipsetove i keramičke kondenzatore iz Japana, što mu daje superiorne performanse u pogledu snage, trošenja i stabilnosti. CW0050 poseduje i zaštitne mehanizme protiv prekomernog punjenja, prekomernog pražnjenja, pregrevanja, kratkog spoja, prenaponskih udara i prejake struje. Mogućnost detekcije stranih predmeta (FOD) znači da će CW0050 prestati da prenosi struju kada oseti da se između njega i telefona nalazi metalni predmet, čime se sprečava prekomerna potrošnja struje i smanjuje mogućnost pregrevanja.