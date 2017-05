ADATA predstavlja D8000L eksternu bateriju i izvor LED svetla

ADATA Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi, NAND fleš proizvoda i dodatne opreme za mobilne uređaje, predstavio je D8000L, eksternu bateriju koja je istovremeno i jak izvor LED svetla.

Za razliku od drugih eksternih baterija koje imaju ugrađenu funkciju baterijske lampe sa uskim snopom, naizgled tek usput dodatu, D8000L ima celu gornju stranu prekrivenu brojnim LED sijalicama koje čine jedinstven i jak izvor svetla.

D8000L je takođe i otporan na vodu i prašinu po IEC IP54 standardu, a preko dual USB priključaka nudi snagu punjenja od 2,1 A.

Više od baterijske lampe – pravi izvor svetlosti

Sa nominalnih 200 lumena, LED sijalice integrisane u D8000L pružaju maksimum zahvaljujući bogatom iskustvu i znanju kompanije ADATA u oblasti osvetljenja. Zato je D8000L mnogo više od obične eksterne baterije, a zahvaljujući moćnom osvetljenje može i bukvalno spasiti život u raznim situacijama.

Korisnicima koji provode dosta vremena u prirodi 17 sati svetla, koliko pruža potpuno napunjena D8000L, je izuzetno korisno. Osvetljenje ima četiri načina rada: standardni, blic, spori blic i za hitne situacije. Svetlost sa D8000L pokriva široko područje i ima veliki domet, za razliku od slabašnih baterijskih lampi uskog snopa i kratkog dometa, kakve se najčešće mogu naći na drugim eksternim baterijama i mobilnim telefonima.

Robusna konstrukcija za različita okruženja

D8000L je testiran prema IEC IP54 standardima otpornosti na prašinu i vodu, što znači da veoma dobro podnosi sitne čestice i tečnost. Uz to, presvučen je čvrstim materijalom koji amortizuje udarce, pa je krajnji rezultat proizvod koji savršeno odgovara korišćenju na raznim mestima, bilo da je reč o kući, kancelariji ili boravku u prirodi.

Rebrasta zadnja strana D8000L eksterne baterije se pokazala veoma praktičnom jer je dizajnirana tako da korisnici mogu kao podupirač da koriste razne predmete, na primer novčić ili kreditnu karticu. Na taj način mogu D8000L lako postaviti u položaj koji im odgovara.

Praktično i sigurno punjenje

Uz kapacitet od 8000 mAh, D8000L ima dva USB priključka čija je ukupna jačina struje 2,1 A. Korisnici mogu puniti dva uređaja istovremeno kako bi uštedeli vreme, a pri tome ne moraju brinuti, zahvaljujući otpornosti na udarce i protivpožarnoj konstrukciji koju ima D8000L. Kao i sve druge ADATA eksterne baterije, D8000L poseduje pametne sklopove za višestruku zaštitu, koji su dizajnirani da spreče prepunjavanje, preterano pražnjenje, naponske udare, pregrevanje i kratke spojeve.