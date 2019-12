ADATA predstavlja DDR4 module velikog kapaciteta XPG Hunter

ADATA® Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi, NAND fleš proizvoda i dodatne opreme za mobilne uređaje, danas je predstavio DDR4 memorijski modul XPG Hunter. Namenjen prvenstveno onima koji sami sklapaju svoj PC i igračima, XPG Hunter nudi sve prednosti DDR4 u vidu izvanrednih performansi i učinkovitosti.

Podržava XMP 2.0 koji omogućuje lako overklokovanje i nudi veliku stabilnost, čineći ga savršenim za sve koji žude za performansama – od igranja do takmičarskog benchmarkinga. Dolazi u varijantama U-DIMM i SO-DIMM kako bi podjednako zadovoljio potrebe korisnika stonih i prenosivih računara.

Najbolje od svega – brzi, velikog kapaciteta i visokog kvaliteta

Moduli XPG Hunter sastavljeni su od čipova visokog kvaliteta odabranih strogim postupkom filtriranja. Temelje se na najboljim štampanim pločama i prošli su najstrožije testove pouzdanosti i kompatibilnosti kako bi se osigurali njihova trajnost i snaga, koje su od ključne važnosti za overklokovanje, igranje i ekstremni benchmarking. Moduli nude izuzetno brze performanse do 3200 MHz i dolaze u kapacitetima 4 GB, 8 GB, 16 GB ili 32 GB kako bi zadovoljili potrebe različitih korisnika različite kupovne moći.

Lako overklokovanje uz XMP 2.0

Moduli XPG Hunter savršeno su kompatibilni s profilom XMP 2.0, pa je overklokovanje izuzetno lako ako su upareni s PC-jevima koji takođe podržavaju XMP 2.0. Podrška za XMP 2.0 znači da korisnici imaju na raspolaganju više načina za pristupanje overklokovanju memorije, uključujući overklovanje iz operativnog sistema umesto putem složenijih postavki BIOS-a.