ADATA predstavlja ED600 eksterno kućište za hard disk

ADATA® Technology Co. Ltd, vodeći svetski brend memorija, sa ponosom predstavlja ED600 eksterno kućište za hard disk, koje korisnicima nudi praktičnost prenosivog eksternog uređaja za skladištenje podataka, u kombinaciji sa brzinom i performansama SSD-ova.

ED600 je kompatibilan i sa HDD-ovima i sa SSD-ovima i može postići brzine prenosa do 5 GB/s preko USB 3.1 interfejsa. Ne samo da je snažan i elegantan, ED600 je izuzetno lak za korišćenje. Jednostavno ga priključite i sačekajte tri sekunde kako bi se završila instalacija, bez potrebe za dodatnim procedurama ili alatima.

Dodatni alati nisu potrebni!

Dizajn ED600 kućišta je zasnovan na jednostavnom korišćenju. Instalacija uređaja se izvodi u tri jednostavna koraka, koje korisnici mogu obaviti u tri sekunde, čak i ako nisu poznavaoci računarskog hardvera. ED600 podržava 2,5-inčne HDD-ove i SSD-ove debljine 7 mm i 9,5 mm, a kompatibilan je sa Windows i MacOS sistemima. Može se koristiti sa desktop računarima, laptopovima, ali i konzolama za igru. Osim toga, zahvaljujući sigurnosnoj bravi na ED600, disk unutar kućišta se ne može olabaviti usled kretanja ili udarca, pa korisnici ne moraju brinuti.

IP54 zaštita od prašine i vode

Sa robusnim crnim kućištem i aluminijumskom pločicom sa logoom, ED600 odaje utisak stila i sigurnosti, a to potvrđuje i IP54 zaštita od prašine i vlage, koju poseduje. To znači da korisnik ne mora brinuti o gubitku podataka zbog vode ili stranih čestica koje pokušavaju da prodru unutar diska, što u znatnoj meri povećava raspon okruženja u kojima se ED600 može koristiti. Pored toga, ED600 ima izvanrednu otpornost na potrese, zahvaljujući silikonskom sloju otpornom na udarce, koji se nalazi unutar čvrstog kućišta, što znači da bez oštećenja može da preživi pad sa jednog metra. Zahvaljujući svemu ovome korisnici mogu biti sigurni da su im podaci dobro zaštićeni od slučajnih oštećenja ili gubitka.