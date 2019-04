ADATA predstavlja elegantni USB fleš disk UV350

ADATA® Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi, NAND fleš proizvoda i dodatne opreme za mobilne uređaje, predstavlja svoj USB flešdisk UV350. ADATAUV350 odlikuje diskretan i elegantan izgled bez poklopca. Rupica na vrhu olakšava njegovo pričvršćivanje na priveske za ključeve ili vrpcu radi lakšeprenosivosti. Disk dolazi sa 64 GB prostora za skladištenje i USB-om 3.1 za lako skladištenje fotografija, muzike,video zapisa i svega ostalog.

Elegantnog stila, krajnje prenosiv

Sjajna završna obrada uređaja UV350 je elegantna i stilizovana, te uz rupicu za vezicu predstavlja prefinjen i prikladan dizajn savršen za poslovne ljude. Rupica omogućava korisnicima lako pričvršćivanje uređaja za privezak ili vrpcu za stavljanje oko vrata, što osigurava krajnju prenosivost dok uz dizajn bez poklopca više nećete biti u prilici da poklopac izgubite.

Brz prenos, puno prostora

Zahvaljujući standardu USB 3.1, uređaj UV350 nudi brzine prenosa do 5Gb/s, mogućnost plug andplay, te je kompatibilan sa starijim USB 2.0 uređajima. Zahvaljujući kapacitetima od 16GB, 32 GB ili 64 GB kojima ovaj fleš disk raspolaže, korisnici više ne moraju da brinu da li će imati dovoljno prostora za skladištenje prilikom snimanja 4K videozapisa i fotografija visoke rezolucije. UV350 funkcioniše sa svim vrstama uređaja, uključujući PC-jeve, tablete, stereo uređaje, televizore, audio sisteme u automobilima, igračke konzole i slično. Mogućnost plug andplay znači da korisnici mogu brzo i lako prebacivati datoteke. Kao i ostali USB fleš diskovi proizvođača ADATA, i UV350 poseduje petogodišnju garanciju.