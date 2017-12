ADATA predstavlja i-Memory AI720 iOS OTG USB fleš disk

ADATA Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi i NAND fleš proizvoda, predstavio je i-Memory AI720, moderan i elegantan fleš disk. AI720 ima Apple MFi sertifikat i debeo je svega 7,5 mm, a poseduje Lightning i USB 3.1 konektore. Njegova jedinstvena funkcija omogućava da 4K video snimate direktno na fleš disk, pa video fajlovi visoke rezolucije više neće zauzimati dragoceni prostor na vašem mobilnom telefonu.

AI720 ima podršku za snažnu enkripciju i dizajniran je da uz pomoć nano tehnologije oblaganja bude otporan na vodu i prašinu, pa ga je moguće bezbrižno koristiti. Dostupan je u kapacitetima od 32 GB, 64 GB i 128 GB, u zlatnoj i sivoj boji.

Dvostruko povezivanje, uz elegantan i moderan dizajn

AI720 je izuzetno lagan, tanak i prekrasno oblikovan, što ga čini idealnom kombinacijom sa iOS uređajima. Poseduje produženi lightning konektor, pa se savršeno uklapa u iOS uređaje, čak i kada im je futrola prilično debela. Metalna peskirana površina ne samo da mu daje elegantnu notu, nego je i otporna na otiske prstiju. AI720 je dostupan u dve moderne boje – zlatnoj i sivoj, idealno za sve koji prate trendove.

Brzi prenos podataka, za ljude u pokretu

Preko USB 3.1 konektora AI720 postiže brzinu čitanja do 90 MB/s, dok pri korišćenju lightning konektora obezbeđuje brzinu do 20 MB/s, uz trenutan prenos podataka između uređaja, a sve to uz kompaktan dizajn.

Video u 4K rezoluciji može biti snimljen direktno na AI720. Ekskluzivna ADATA i-Memory aplikacija ima mogućnost upravljanja datotekama, pa korisnici mogu uživati u video fajlovima sa originalnim titlovima, tokom svakodnevne vožnje.

Jedinstvena nano tehnologija oblaganja za zaštitu privatnosti

AI720 koristi najnoviju nano tehnologiju oblaganja, čije su karakteristike uporedive sa onima koje zahteva IP54 standard za otpornost na vodu, prašinu i koroziju, pa može zaštiti vaše podatke od prosutog pića. Pored toga, AI720 podržava enkripciju fajlova, pa korisnicu mogu postaviti lozinku za svaki poverljivi fajl, ne brinući da li će u slučaju gubitka diska važne informacije biti otkrivene. ADATA i-Memory aplikacija omogućava pravljenje rezervne kopije podataka koji se nalaze na AI720, sa samo jednim dodirom. Jednostavno označite željene podatke i kliknite, a aplikacija će odraditi sve ostalo, štedeći vaše vreme.