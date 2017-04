ADATA predstavlja i-Memory AI920 Jet Black fleš disk

ADATA Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi, NAND fleš proizvoda i dodatne opreme za mobilne uređaje, predstavio je i-Memory AI920 Jet Black fleš disk za uređaje sa iOS-om. AI920 je debeo samo 6,9 mm, poseduje Lightning i USB 3.1 konektore, a dostupan je u verzijama sa 32 GB, 64 GB i 128 GB prostora, uz brzine čitanja do 150 MB/s.

Model u sjajnoj crnoj boji (Jet Black) je dodat u ponudu kako bi se uklopio uz Apple-ove uređaje, jer mu je boja identična onoj koju ima iPhone 7, dajući korisnicima veći izbor. Uz to, AI920 ima i Apple MFi sertifikat, što ga čini zvaničnom dodatnom opremom za iOS uređaje.

Novi elegantan sjaj, robusna izrada i dobro osmišljen dizajn

Jet Black verzija nudi više od pukog modernog izgleda koji se lepo uklapa uz iPhone 7. ADATA koristi boju i materijale koji su otporni na ogrebotine, habanje i druge vrste abrazivnih oštećenja. Površina AI920 Jet Black fleš diska je deklarisana na 2H otpornost na grebanje, da bi se osigurala dugotrajnost njegovog visokog sjaja.

Pored toga, ADATA je testirala AI920 na otpornost na vodu i prašinu, da bi podaci bili zaštićeni, gde god da se korisnik nalazi, baš kao što priliči ovako lako prenosivom uređaju za skladištenje podataka. Priključci su produženi zarad lakšeg i sigurnijeg spajanja, čak i sa uređajima kojima su korisnici stavili deblje zaštitne navlake i futrole.

Vrhunsko uživanje u multimediji sa podrškom za Airpod

AI920 na uređajima sa iOS i Windows sistemima radi kao proširenje prostora za podatke po „plug and play“ principu, omogućavajući jednostavno prebacivanje podataka sa jednog na drugi operativni sistem.

Dizajniran je sa naglaskom na zabavu i multimediju, a radi još bolje kada se upari sa ADATA i-Memory aplikacijom, koju možete besplatno preuzeti sa App Store-a. Sa i-Memory, AI920 dobija podršku za 4K video, Live Photos, zvuk bez gubitaka u kvalitetu i gotovo sve formate dokumenata, fotografija, video i audio zapisa.

Takođe postaje optimizovan za Apple Airpods, pružajući muziku bez gubitaka u kvalitetu. Sa ovom aplikacijom jednim potezom možete napraviti rezervnu kopiju podataka, izvršiti šifrovanje fajlova i foldera ili direktno snimiti sadržaj, a donosi i podršku za titlove, za kompletno uživanje u multimediji.

Prenos podataka preko Chromecast-a

U kombinaciji sa i-Memory aplikacijom, AI920 postaje kompatibilan i sa Chromecast-om. Korisnik može brzo i lako da strimuje sadržaj sa AI920 na bilo koji TV sa Chromecast-om, uz minimalno kašnjenje i bez gubitaka u kvalitetu.