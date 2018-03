ADATA predstavlja kompletan portfolio industrijskih proizvoda na sajmu Embedded World 2018

ADATA® Technology Co. Ltd, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi, SSD-ova i NAND fleš proizvoda, sa zadovoljstvom najavljuje učešće na sajmu Embedded World 2018, najvažnijem evropskom sajmu posvećenom ugrađenim sistemima i industrijskim računarima. Sajam će biti održan u Nirnbergu, Nemačka, od 27, februara do 1. marta 2018. godine. ADATA će izložiti kompletan portfolio industrijskih proizvoda, uključujući SSD-ove, SD kartice i CFAST proizvode koji sada koriste 3D NAND nove generacije. ADATA će prikazati nekoliko PCIe M.2 2280 SSD-ova i DDR4 2666 DRAM modula, koji se odlikuju ekstremno velikom brzinom, tolerancijom na veliki raspon temperatura i trajnom pouzdanošću za industrijsku primenu, kao i za AI, AR, VR i video igre. Pored toga, biće prikazani i PC računari u industrijskim kućištima, ugrađene kartice, matične ploče za servere, informativno-zabavni sistemi za automobile, kao i kontrole za automate za igranje u kockarnicama. Nakon nekoliko godina učestvovanja na sajmu, ADATA očekuje da će Embedded World 2018 biti najproduktivniji i najuzbudljiviji do sada.

3D NAND i PCIe

Uz snažan rast ugrađenih sistema, veštačke inteligencije, virtuelnih pomoćnika, samovozećih automobila i robota, korisnici očekuju da industrijski ugrađeni sistemi za čuvanje podataka budu ne samo izdržljivi, nego i odličnih performansi i velikog kapaciteta, kako bi brzo obradili i sačuvali velike količine podataka. Kako bi zadovoljila te potrebe tržišta, ADATA je pripremila čitav niz SSD-ova i ugrađenih proizvoda za čuvanje podataka, kao što su SATAIII SSD-ovi, CFAST i SD kartice, sa implementiranim 3D NAND-om koji donosi veću gustinu zapisa, brži prenos podataka i unapređenu energetsku efikasnost. ADATA će predstaviti i M.2 2280 SSD sa PCIe interfejsom koji nudi neverovatne brzine od preko 3000 MB/s, za munjevito brz rad. Zahvaljujući tome što podržavaju tehnologije za zaštitu podataka, ADATA PCIe SSD-ovi mogu stabilno i dugo čuvati važne podatke.

Zaštita od korozije i širok temperaturni opseg

SSD-ovi i memorijski moduli kompanije ADATA za industrijsku primenu ispunjavaju stroge zahteve po pitanju otpornosti na koroziju i tolerancije na visoke i niske temperature. Kao takvi predstavljaju osnovu za izdržljive i trajne proizvode koji mogu u kontinuitetu raditi čak i kada su izloženi nepovoljnim uslovima, kao što su vlaga, kiselost, toplota i hladnoća (obično od -40 do 85 stepeni). ADATA DDR4 DRAM moduli se odlikuju velikim brzinama, do 2666 MHz, i rade na 1,2 V zarad boljih performansi i veće energetske efikasnosti. ADATA će na sajmu Embedded World 2018 predstaviti i DDR4 Non-Volatile Dual In-Line memorijske module (NVDIMM), koji, u slučaju nestanka napajanja, mogu napraviti sigurnosnu kopiju podataka na fleš memoriju, čime se sprečava gubitak podataka u slučaju nestanka struje ili pada sistema. Uz ove korisne prednosti NVDIMM je idealno rešenje za velike servere i data centre.