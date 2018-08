ADATA predstavlja najnovije inovacije na sajmu IFA 2018

ADATA Technology, vodeći proizvođač DRAM modula i NAND fleš proizvoda, predstaviće svoja najnovija rešenja i proizvode na IFA 2018 sajmu u Berlinu (Messe Berlin, IFA My Media, paviljon 17, štand 120). Među izloženim proizvodima biće ADATA-in najnoviji igrački hardver uključujući RGB DDR4 memorijske module, PCIe SSD-ove i dodatnu opremu. Uz to, ovom prilikom biće prikazana i nova microSDXC memorijska kartica klase A1 velikog kapaciteta i robusni spoljašnji hard disk (HDD).

“Radujemo se učešću na IFA 2018 sajmu i predstavljanju najnovijeg portfolija svojih proizvoda, od hardvera za igrače do rešenja za skladištenje podataka“, rekao je Peter Wu, izvršni direktor za evropske operacije kompanije ADATA. „Kao ključni događaj za potrošačku elektroniku u srcu Evrope IFA će nam pružiti priliku da pokažemo zašto smo i dalje vodeći proizvođač proizvoda s DRAM-om i NAND flešom, ali i kako koristimo svoje glavne kompetencije za proširenje prisutnosti u regiji, posebno kad se radi o igrama i e-sportu.“

Izvanredne performanse i stil

Ponudu XPG proizvoda za igrače predvodi memorijski modul SPECTRIX D80 – prva RGB DDR4 memorija na svetu sa hibridnim vazdušno-tečnim sistemom hlađenja. Koristi spoj hermetički zatvorenog hladnjaka sa neprovodljivom tečnošću i aluminijskog hladnjaka. Hladnjak sa tečnošću u potpunosti je osvetljen RGB osvetljenjem koje se može programirati i koje mu daje upečatljiv izgled koji će igrači i entuzijasti koji sami sklapaju svoj računar znati ceniti. Osim toga, na štandu će biti predstavljen i DDR4 RGB memorijski modul SPECTRIX D41 sa taktom većim od 4600 MHz. Ovaj memorijski modul podržava platforme Intel® X299 i AMD AM4/Ryzen i prepoznatljiv je po živahnom RGB osvetljenju koje se može prilagoditi pomoću aplikacije XPG RGB Sync i raznih drugih softvera za kontrolu osvetljenja.

Ostali XPG proizvodi za igrače izloženi na štandu biće nove slušalice i pojačalo s podrškom za virtuelni okružujući zvuk (7.1), te RGB tastatura i gejmerski miš. Tu će se naći i nekoliko PCIe SSD-ova velike brzine uključujući modele SX6000 Pro i GAMMIX S5, koji za PC entuzijaste predstavljaju izvrsnu alternativu SATA SSD-ovima jer nude tri do četiri puta veće brzine.

Novi nivo uživanja u aplikacijama i multimedijalnim sadržajima

ADATA će predstaviti microSDXC memorijsku karticu kapaciteta 512 GB, vodeću u branši, s brzinama čitanja/pisanja do 100/85 MB/s. Zadovoljava zahteve klase V30 u pogledu brzine i prve klase performansi aplikacija (A1) jer nudi brze prenose video-zapisa i performanse mobilnih aplikacija. Uz veliki kapacitet od 512 GB predstavlja i izvrsno proširenje za skladištenje dodatnih fotografija, video-zapisa, pesama i drugih digitalnih multimedijalnih sadržaja.

Hard disk koji dobro podnosi pritisak

ADATA-in hard disk HD830 robusni je spoljašnji uređaj za skladištenje velikog kapaciteta koji nudi vrhunsku zaštitu podataka korisnika i proizvodi se sa kapacitetom 5 TB. Nosi oznaku IP68, što znači da je otporan na vlagu i prašinu, da je načinjen od inovativnog materijala, te ga odlikuje inovativan strukturni dizajn koji može podneti pritisak od 3000 kg. HD680 karakteriše i otpornost na udarce na nivou vojnih proizvoda, što omogućuje da neoštećen podnese padove sa velikih visina.

Svakodnevno pomaganje korisnicima

Tokom sajma na štandu će se moći videti i ADATA eksterne baterije i punjači spremnici za napajanje i punjači, uključujući D8000L eksternu bateriju sa ugrađenim LED svetlom od 200 lumena, a koja je osvojila nagradu IF Design; zatim automobilski punjač CV0525 s praktičnim dužim kablom; USB stanica za punjenje CU0480QC sa pet USB priključaka, kao i dve podloge za bežično punjenje CW0100 i CW0050 s certifikatom Qi.

Posetite ADATA-u na sajmu IFA 2018

Posetite štand kompanije ADATA-in štand na IFA 2018 sajmu (Messe Berlin, IFA My Media, paviljon 17, štand 120) kako biste isprobali najnovije proizvode i tehnologije.

O sajmu IFA

Na IFA sajmu u Berlinu predstavljaju se najnoviji proizvodi i inovacije u srcu evropskog najvažnijeg regionalnog tržišta. Samo IFA nudi tako sveobuhvatan pregled međunarodnog tržišta i svake godine privlači pažnju posetioca sajmova iz više od 100 država. IFA je i glavno mesto susreta najvažnijih maloprodajnih kompanija, kupaca i stručnjaka iz branše i medija. IFA 2018 održava se u izložbenim prostorima Messe Berlin od 31. avgusta do 5. septembra.