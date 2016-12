ADATA predstavlja NAND SSD Ultimate SU900 3D MLC

ADATA Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi, NAND flash proizvoda i dodatne opreme za mobilne uređaje, predstavio je SSD SU900 2.5” SATA 6Gb/s koji označava dalje unapređenje na području 3D NAND Flash skladišta. SU900 nudi 3D MLC NAND visokog kvaliteta i koristi kontroler SMI 2258. Ono što je najvažnije, nudi i kapacitet do 2 TB potpomognut SLC pred-memorijskim baferom koji povećava performanse te DRAM pred-memorijom. Za integritet podataka kod modela SU900 zaduženi su LDPC ispravljanje grešaka, oblikovanje podataka, ujednačavanje trošenja i RAID modul. Nudi brzinu čitanja od 560 MB/s i pisanja 525 MB/s, a s njim u pakovanju stiže i razmaknica od 2,5 mm i nosač od 3,5 inča. ADATA za ovaj uređaj nudi petogodišnju garanciju.

3D MLC NAND različitih kapaciteta

Došao je trenutak da 3D NAND SSD-ovi ostvare puni potencijal koji nudi veća gustina zapisa, pa ponuda uređaja SU900 obuhvata i model kapaciteta 2 TB. Ali kupci mogu da izaberu i varijante s 256 GB, 512 GB i 1 TB u skladu s potrebama i budžetom. Flash modul uređaja SU900 je 3D MLC (multi-level cell, ćelija s više nivoa) visokog kvaliteta koji će osigurati veću pouzdanost, dug vek trajanja i bolje performanse. SSD ima SMI 2258 kontroler koji postiže brzinu čitanja od 560 MB/s, pisanja 525 MB/s i 85K/90K IOPS. Zahvaljujući ADATA-inom sortiranju i kontroli kvaliteta, SU900 ima vrednost TBW (total bytes written, ukupno zapisanih bajtova) do 800 TB te MTBF (mean time before failure, prosečno vreme pre kvara) od 2.000.000 sati.

Trajno visoke performanse i visok integritet podataka

Iako mnogi SSD-ovi dolaze s deklarativno visokom teoretskom brzinom rada, na njihove performanse mogu negativno da utiču velike količine podataka ili dugotrajne sesije čitanja/pisanja. Kao većina SSD-ova kompanije ADATA, i SU900 ima integrisani DRAM pred-memorijski bafer i SLC pred-memorijski bafer (pSLC način rada) zbog smanjenja opterećenja i osiguranja da ne bude neželjenih padova performansi. Da bi se na najmanju moguću meru smanjilo trošenje NAND ćelija, SU900 podržava oblikovanje podataka, ujednačavanje trošenja i RAID modul. Ima i pametni LDPC ECC (low density parity check error-correcting code, kod za ispravljanje grešaka u sklopu provere pariteta niske gustoće) za uklanjanje većine mogućih grešaka u podacima. Tako SU900 nudi znatno bolje performanse od mehaničkih uređaja, ali je i dugoročno eksponencijalno pouzdaniji.