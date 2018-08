ADATA predstavlja novu liniju eksternih baterija s novim industrijskim dizajnom, funkcijama i ponudom boja. Među njima su modeli ADATA P10000, P5000, P10050C i P10050V.

ADATA P10000 – eksterna baterija koja zadivljuje

Sa modernim šarom u obliku mozaika s diskretnim holografskim efektom, ADATA P10000 eksterna baterija kapaciteta 10 000 mAh izgleda kao uređaj iz naučnofantastičnog akcionog filma. Korisnici i slučajni prolaznici biće zadivljeni blistavošću mozaične šare dok se uređaj okreće na svetlu. P10000 dostupan je u šest boja kako bi se uklopio u svačiji stil. Podržava 2A ulaz za brzo punjenje. Konstruiran s fokusom na sigurnost korisnika, P10000 opremljen je brojnim sigurnosnim funkcijama, uključujući kućište od materijala otpornog na plamen, dizajn kola koji sprečava prepunjavanje i preterano pražnjene, kao i druge mehanizme koji onemogućuju kratki spoj, prenapon i prejake struje.

ADATA P5000 – eksterna baterija baš po meri

Lagani (110 g) i ultrakompaktni (10 cm) ADATA P5000 kapaciteta 5000 mAh korisnicima pruža savršen spoj dodatne mobilne snage i izvrsne prenosivosti. Dizajn modela P5000 svideće se ljubiteljima minimalizma pošto ga krasi teksturirana spoljašnjost inspirirana kožom na kojoj neće ostajati otisci prstiju i neprivlačne mrlje. Dolazi u šest boja: svetloplavoj, tamnoplavoj, ružičastoj, crvenoj, crnoj i beloj. Ergonomski oblik ovog uređaja čini ga lakim za uzimanje i ugodnim za držanje u ruci. Uz sve to, P5000 ima ugrađen praktičan detektor za lažne novčanice. Detektor koristi ultraljubičastu (UV) svetlost za otkrivanje sigurnosnih UV oznaka i vodenih žigova kako bi korisnici lako primetili falsifikate.

ADATA P10050C – dizajn inspiriran morem

ADATA P10050C, eksternu bateriju kapaciteta 10 000 mAh, odlikuje industrijski dizajn zahvaljujući kojem izgleda u potpunosti drugačije od ostalih eksternih baterija na tržištu. Inspiriran rebrastim teksturama koje se mogu pronaći na školjkama i glatkoćom bisera, P10050C ima elegantnu spoljašnjost koja ostavlja utisak luksuza i prefinjenosti. Uz dva izlazna USB porta od 2,4 A korisnici mogu istovremeno puniti dva uređaja, a uz dvosmerno („pass-through“) punjenje uređaji se mogu puniti dok se i eksterna baterija puni, štedeći tako korisnicima vreme. P10050C ima i praktičnu ugrađenu LED lampu koja će noću biti korisna prilikom traženja stvari u torbi i koja podržava USB Type-C.

ADATA P10050V – energija oličena u boji

Kompaktna i prenosiva eksterna baterija ADATA P10050V dolazi u velikom rasponu boja, od živih do klasičnih, kako bi svako odabrao boju koja odgovara njegovom ličnom stilu – svetloplavu, tamnoplavu, ružičastu, crvenu, crnu i belu. S kapacitetom od 10.000 mAh omogućava napajanje za kompletno punjenje tableta ili pametnog telefona četiri puta. Dva izlazna USB porta od 2,4 A i dvosmerno punjenje omogućuju korisnicima da istovremeno pune P10050V i dva uređaja.

Kao i kod modela P10000, sve prethodno predstavljene eksterne baterije dolaze sa sigurnosnim mehanizmima koji sprečavaju prepunjavanje, preterano pražnjenje, kratki spoj, prenapon i prejaku struju.

Dostupnost

ADATA P10000 i P5000 biće dostupni u avgustu, dok će se P10050C i P10050C moći nabaviti od septembra. Dostupnost proizvoda može varirati u zavisnosti od regiona.