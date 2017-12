ADATA predstavlja P10050, P16750 i P20100 serije eksternih baterija

ADATA Technology Co. Ltd, vodeći svetski brend memorija ponosno predstavlja P10050, P16750 i P20100 serije eksternih baterija. Sa rastućom potražnjom za mobilnim uređajima u svakodnevnom životu, uvek spreman izvor energije je postao neophodnost.

U prošlosti su mobilna rešenja za punjenje često smatrana teškim i nedovoljnim za punjenje više uređaja. Da bi rešila ove probleme ADATA je razvila seriju eksternih baterija malih dimenzija, ali bez kompromisa po pitanju kapaciteta i performansi. Dostupne u više boja, ADATA eksterne baterije su elegantno i praktično rešenje koje vaše elektronske uređaje održava uvek spremnim kada ste van kuće.

Osim toga, P10050, P16750 i P20100 su opremljene baterijama vrhunskog kvaliteta i višestrukim sigurnosnim sistemima, kako bi se osigurala njihova stabilnost i bezbrižnost korisnika. Izaberite između modela P10050, P16750 i P20100, kako bi uživali najboljem i najsnažnijem rešenju za punjenje!

Manje dimenzije za lakšu prenosivost

ADATA odbija da robuje tradiciji. Iako su eksterne baterije ranije bile glomazne i teške, P10050, P16750 i P20100 imaju kompaktne dimenzije i lake su za prenošenje, pri čemu nije žrtvovan kapacitet ni performanse. Tri eksterne baterije mogu da uskladište 10050 mAh, 16750 mAh i 20100 mAh, respektivno, što je dovoljno za punjenje pametnog telefona do 100% čak četiri puta.

Pored toga, sve tri eksterne baterije poseduju po dva izlazna USB porta, od kojih svaki daje struju jačine 2 ampera, i mogu se istovremeno puniti i prazniti puneći dva druga uređaja, ili puniti drugi uređaj uz istovremeno punjenje eksterne baterije. Svaka eksterna baterija poseduje ugrađenu LED lampu, pa vam više nije potrebna baterijska lampa kada odete na kampovanje ili kada nestane struja.

Dizajnirane sa stilom, uz dobre performanse i bezbednost

Zaobljen dizajn i izbor između više boja čine P10050 elegantnim modnim detaljem i prefinjenom opcijom za snagu u pokretu. Dvobojni P16750 i P20100 takođe odišu stilom i luksuzom. Ipak, performanse i bezbednost nisu žrtvovane zarad lepote. Naprotiv, ovi uređaji su opremljeni baterijama vrhunskog kvaliteta i specijalno dizajniranim sistemom za zaštitu od prepunjavanja i preteranog pražnjena, koje može da ošteti bateriju i skrati joj životni vek.

Zahvaljujući prvoklasnim delovima i kućištu koje je otporno na vatru, ADATA eksterne baterije sa lakoćom zadovoljavaju IEC 60950 bezbednosne standarde. Poseduju višestruku zaštitu od prepunjavanja, preteranog pražnjenja, pregrevanja, kratkog spoja i naponskih udara, kako ulaznih tako i izlaznih. Budite potpuno bezbrižni kada koristite ADATA eksternu bateriju!