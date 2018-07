ADATA predstavlja paletu novih mobilnih punjača

ADATA Technology predstavio je nekoliko novih punjača koji mobilni stil života čine lakšim nego ikad. Noviteti u ADATA seriji punjača su CW0100 postolje za bežično punjenje sa Qi sertifikatom, CV0525 i CV0172 punjači za kola, kao i CU0480QC stanica za punjenje.

CW0100 postolje za bežično punjenje – brzo bežično punjenje u elegantnom pakovanju

ADATA CW0100 postolje za bežično punjenje podržava brzo punjenje do 10 W, što omogućava punjenje uređaja i do dva puta brže u odnosu na standardne 5 W bežične punjače.

Ova brzina punjenja potencijalno skraćuje vreme punjenja do jednog sata. CW0100 nije samo brz, nego i pametan. Usaglašen sa Qi standardom, ima mogućnost da otkrije strane metalne predmete, kao što su novčići. Ova sposobnost osigurava da postolje prekine punjenje kada su objekti otkriveni, što pruža dodatnu sigurnost u sprečavanju slučajeva kao što je pregrevanje.

Radi sa najnovijim pametnim telefonima koji podržavaju Qi bežično punjenje, uključujući iPhone X, 8 i 8 Plus, kao i Samsung S9 i S9 Plus. Pored fantastične funkcionalnosti, ovaj bežični punjač pleni pažnju debljinom od samo 7,5 mm, kao i robusnom i elegantnom metalnom osnovom napravljenom od legure cinka. Odlikuje se i LED svetlosnim indikatorima, koji jasno prikazuju status punjenja.

CV0525 i CV0172 punjači za kola – nikad lakše punjenje tokom putovanja

Novi punjači za kola kompanije ADATA su dizajnirani tako da učine punjenje tokom putovanja lakim i pristupačnim. CV0525 punjač za kola je napravljen da obezbedi da niko ne ostane bez napajanja tokom putovanja. Poseduje ukupno 5 USB portova, pri čemu su dva primarna porta za vozača i suvozača, a putnici na zadnjim sedištima se mogu povezati na tri porta pomoću produžnih kablova.

Na taj način se vozač i putnici neće boriti oko ograničenog broja USB portova. Punjač podržava Quick Charge 3.0, što omogućava punjenje mobilnog telefona od 0 do 80% za oko 35 minuta. Zahvaljujući ugrađenom Smart IC čipu, punjač u svakom trenutku može da detektuje koliko je uređaja priključeno, kako bi obezbedio optimalno punjenje svakog od njih, istovremeno sprečavajući pregrevanje.

Za osnovnije potrebe, ADATA nudi CV0172 punjač za kola sa dva USB porta. Portovi obezbeđuju jačinu struje od 2,4 A, za brzo punjenje uređaja. Kompaktnih je dimenzija, veličine samo 6 cm, pa se lepo uklapa u enterijer bilo kog automobila, a odlikuje se sjajnom crnom završnom obradom, za nagoveštaj elegancije i sofisticiranosti. Za bezbrižno korišćenje, punjač ima ugrađenu zaštitu od previsokog napona, prevelike jačine struje, pregrevanja i kratkog spoja.

CU0480QC stanica za punjenje – ultimativna svestranost sa raznovrsnim USB portovima

ADATA CU0480QC stanica za punjenje predstavlja rešenje za problem koji nastaje kad morate nositi niz USB kablova za punjenje nekoliko uređaja. Uz pet USB portova, uključujući jedan USB-A port sa Quick Charge 3.0, tri standardna USB-A porta i jedan USB Type-C port, punjenje više uređaja je jednostavnije i lakše nego ikad.

Stanica za punjenje poseduje inteligentni sistem za detekciju, koji zna koliko uređaja je priključeno u bilo kom trenutku, za optimalno punjenje svakog od njih. Obloga protiv klizanja sa donje strane punjača omogućava da stanica za punjenje čvrsto stoji na većini površina, a LED svetlosni indikatori pokazuju status punjenja.