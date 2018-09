ADATA predstavlja PCIe Gen3x4 M.2 2280 SSD-ove XPG SX6000 Pro

ADATA Technology, vodeći proizvođač DRAM modula i NAND fleš proizvoda predstavio je PCIe Gen3x4 M.2 2280 SSD-ove XPG SX6000 Pro koji poseduju tehnologiju NVMe 1.3 i 3D NAND fleš što omogućava izuzetne brzine i kapacitet do 1 TB. Ovo ih čini kvalitetnom alternativom SATA SSD-ovima. Uz to, zahvaljujući svom dizajnu, SSD-ovi SX6000 Pro tanji su od standardnih M.2 2280 SSD-ova i omogućuju veći nivo kompatibilnosti.

Izvrsna alternativa za nadogradnje u raznim primenama

ADATA proizvodi SX6000 Pro dostupni su u kapacitetima od 256 GB, 512 GB i 1 TB. Za korisnike PC-ja koji traže opipljivo poboljšanje performansi SX6000 Pro savršeno funkcioniše kao naslednik SATA-e. Glavna prednost SSD-a SX6000 Pro je njegov izuzetni odnos cene i performansi. Kako koristi 3D TLC NAND, tehnologiju NVMe 1.3 i interfejs PCIe Gen3x4, SX6000 Pro dostiže brzinu čitanja do 2100 MB/s i pisanja 1500 MB/s te random performanse do 250K/240K ulazno-izlaznih operacija u sekundi – to znači do četiri puta brže od uobičajenog SATA SSD-a.

Jednostran dizajn radi lakše montaže

Uz jednostran dizajn debljine 2,15 mm, SSD-ovi SX6000 Pro puno su tanji od standardnih M.2 SSD-ova. Ovaj dizajn je savršen za notebook računare, male desktop računare i ultrabook-ove s najnovijim Intelovim® i AMD-ovim platformama.

Poboljšan integritet podataka i dugoročna upotreba

SX6000 Pro nudi brojne karakteristike kojima se unapređuju performanse i trajnost, a zajedničke su svim ADATA-inim XPG SSD-ovima. Među takvim karakteristikama su i glavni memorijski bafer i SLC cacheiranje koji osiguravaju bolju raspodelu opterećenja i dosledne vrhunske performanse, čak i pri izvršavanju zahtevnih zadataka kao što su AAA igre ili renderovanje video-zapisa. SX6000 Pro podržava i tehnologiju ispravljanja grešaka LDPC (Low-Density Parity-Check) koja otkriva i ispravlja širok raspon grešaka radi pouzdanijeg prenosa podataka i dužeg veka trajanja.

Uz petogodišnju garanciju

Svaki deo SSD-ova SX6000 Pro prošao je strogu proveru i testiranje kako bi bili garantovani vrhunski kvalitet i pouzdanost. Stoga ovi uređaji dolaze uz petogodišnju garanciju.