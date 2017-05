ADATA predstavlja Premier ONE serije UHS-II U3 microSD/SD i UHS-I microSD kartica

ADATA Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi, NAND fleš proizvoda i dodatne opreme za mobilne uređaje, predstavio je Premier ONE seriju microSD i SD kartica visokih performansi, koja se sastoji od UHS-II U3 Class 10 i Premier UHS-I Class 10 proizvoda. Premier ONE UHS-II U3 SDXC kartice koriste izuzetno kvalitetni MLC fleš i dostižu 290 MB/s pri čitanju i 260 MB/s pri upisu podataka. Dostupne su u kapacitetima do 256 GB.

Premier UHS-I microSDXC/SDHC Class 10 kartice pružaju konstantnu brzinu čitanja od 85 MB/s i dostupne su u kapacitetu do 128 GB. Premier ONE serija nudi korisnicima niz memorijskih kartica za jednostavno proširenje prostora za podatke, uz performanse koje zadovoljavaju potrebe za sve većim fajlovima i vernijim UHD 4K i 8K video snimcima.

Kreirane su tako da odgovaraju i upotrebi u raznim aplikacijama za virtuelnu realnost. Mogu bez problema raditi pri temperaturama u rasponu od -25 do 85 stepeni Celzijusa.

Najveće dostupne brzine prenosa podataka za microSDXC/SDXC kartice

Dizajnirane i testirane prema UHS-II U3 Class 10 specifikacijama, Premier ONE SDXC kartice postižu brzine od 290 MB/s pri čitanju i 260 MB/s pri upisu podataka. Njihovi pandani iz MicroSDXC serija imaju brzinu čitanja 275 MB/s i pisanja 155 MB/s. I microSD i SD verzije podržavaju V90 brzinu videa, odnosno 90 MB/s pri snimanju nekompresovanog video zapisa, što je više nego dovoljno za snimanje 4K, 8K i VR sadržaja. Akcione kamere i aplikacije koje snimaju uživo u 360 stepeni će takođe imati koristi od ovako velikih brzina prenosa podataka, jer je moguće snimanje nekompresovanog videa, bez kašnjenja, bez baferovanja i bez smanjenja rezolucije.

MLC fleš, robusna konstrukcija, integritet podataka i veliki kapacitet

Sve Premier ONE UHS-II U3 kartice koriste visokokvalitetni 3D MLC fleš kako bi pružile dugotrajne optimalne performanse. Imaju podršku za automatsku korekciju grešaka radi povećanja integriteta podataka i prolaze rigorozne testove na vodu, prašinu, udarce i rendgensko zračenje.

Zato su ove kartice veoma pogodne za aktivnosti na otvorenom, snimanje uživo i izveštavanje, kao i za međunarodne stručnjake koji dosta putuju i rade u različitim okruženjima.

Korisnici mogu birati između modela sa 64 GB, 128 GB ili 256 GB, pa lako mogu odabrati onaj koji njima najviše odgovara za proširenje prostora za podatke na iOS, Windows, Android, ali i drugim uređajima, zahvaljujući univerzalnosti microSD/SD formata.

Savršeno za Full HD sadržaj

Premier microSDXC/SDHC modeli nude 16 GB, 32 GB, 64 GB i 128 GB prostora na UHS-I Class 10 karticama koje mogu čitati podatke brzinom od 85 MB/s i upisivati brzinom od 25 MB/s. To ih čini pogodnim za korisnike koji traže dosledan kvalitet pri snimanju, reprodukciji i deljenju sadržaja u Full HD 1080p rezoluciji.

Osim što su gotovo univerzalno kompatibilne, kartice su izdržljive i prolaze stroge testove otpornosti na vodu, prašinu, udarce i rendgensko zračenje. Integrišući automatsku korekciju grešaka u Premier UHS-I kartice, ADATA je obezbedila da korisnici dobiju kompletno rešenje, bez obzira na budžet.