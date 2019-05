ADATA predstavlja RGB SSD za igrače XPG SPECTRIX S40G

ADATA® Technology , vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi, NAND fleš proizvoda i dodatne opreme za mobilne uređaje, danas predstavlja RGB SSD za igrače XPG SPECTRIX S40G. Uz stalne brzine čitanja/pisanja do 3500/3000 MB/s, prilagodljivo RGB osvetljenje i niz karakteristika kojima se unapređuju performanse, XPG SPECTRIX S40G logičan je odabir svih koji traže fantastične performanse i izuzetnu pouzdanost.

Stvoren za igrače, PC entuzijaste, overclockere i profesionalce iz područja grafike

S40G podržava standard NVMe i koristi veoma brz interfejs PCIe Gen3x4 kako bi korisnicima osigurao stabilne brzine čitanja/pisanja do 3500/3000 MB/s. Opremljen je novom generacijom 3D fleš memorije, i stoga nudi skok u kapacitetu, učinkovitosti i trajnosti. Osim toga, zahvaljujući specifikaciji M.2 2280, podržava najnovije Intel® i AMD platforme. Sve te funkcije čine uređaj S40G savršenim za igrače, PC entuzijaste, overclockere i profesionalce iz područja grafike. Pomoću RGB svetlosnih efekata postavljanjem uzoraka, brzine pulsiranja, intenziteta svetlosti i sl. korisnici mogu prilagoditi izgled ovog SSD-a. Kontrola je laka zahvaljujući softveru XPG RGB.

Učinkovitost kao glavni cilj

S40G podržava tehnologiju koda za ispravljanje grešaka LDPC (Low-Density Parity-Check) za otkrivanje i ispravljanje šireg dijapazona grešaka podataka radi tačnijih prenosa podataka i dužeg veka trajanja SSD-a. A uz AES 256-bitno šifrovanje S40G osigurava i sigurnost i integritet podataka. Svaka komponenta diska S40G prošla je temeljit pregled, testiranje i postupak sertifikacije, a proizvod dolazi uz petogodišnju garanciju.

Tačna dostupnost SSD-a ADATA SD600Q može varirati u zavisnosti od regiona