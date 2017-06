ADATA predstavlja simfoniju svojih tehnologija na sajmu Computex 2017

ADATA Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi, NAND fleš proizvoda i dodatne opreme za mobilne uređaje, sa zadovoljstvom najavljuje svoje učešće na sajmu Computex Taipei 2017.

Osnova oko koje ADATA gradi svoj nastup ove godine je spajanje tehnologije, inovacija i dizajna u simfoniju koja ima za cilj da poboljša i olakša život, gde god da se nalazite. ADATA agresivno proširuje svoju XPG seriju namenjenu igračima na audio proizvode i periferije. Veoma brzi PCI Express NVMe SSD-ovi i izdržljivi eksterni diskovi su takođe u fokusu.

Pored toga, ADATA će pokazati i najnovije i najbrže SD kartice, LED i izdržljive eksterne baterije, kao i obilje dodatne opreme za mobilne uređaje. ADATA će premijerno predstaviti i Robota, pametnog kućnog pomoćnika.

Nova generacija PCI Express 3×4 NVMe SSD-ova

SSD-ovi prevazilaze 6 GB/s, što je ograničenje SATA interfejsa i očekuje se da će M.2 PCIe3x4 biti jedna od glavnih oblasti rasta u naredne dve godine. ADATA će na Computex sajmu prikazati čitav spektar NVMe PCIe i poslovnih SSD-ova, a demonstriraće uživo svoje najnovije M.2 PCIe diskove sa Silicon Motion i Marvell kontrolerima i vrhunskim 3D NAND-om. Uz kapacitete do 4 GB, koji konačno postaju stvarnost, ADATA M.2 PCIe3x4 NVMe diskovi dostižu 2800 MB/s pri čitanju podataka i 1500 MB/s pri upisivanju.

Rastući gejmerski brend XPG premijerno predstavlja brojne nove proizvode

Na ovom Computex-u ADATA će predstaviti veliko proširenje XPG porodice proizvoda. U oblasti zvuka, XPG ima nove slušalice koje se stavljaju u uvo, a odlikuju se 3D zvukom koji je namenjen igranju u pokretu. Za igranje kod kuće, XPG predstavlja nove slušalice koje se stavljaju preko ušiju, a dolaze u kompletu sa kontrolnom jedinicom koja obezbeđuje kompatibilnost sa PC-jevima i konzolama.

Proširenje ponude u okviru XPG brenda se nastavlja sa gejmerskim tastaturama, miševima, podlogama za miševe, kao i uređajima za skladištenje podataka i memorijama vrhunskih performansi. Kako bi proslavila proširenje XPG ponude, ADATA sarađuje sa profesionalnim e-sport timom ahq (www.ahq.com.tw), koji će biti na raspolaganju tokom gejming turnira uživo sa XPG hardverom.

ADATA ulazi u segment veštačke inteligencije sa simpatičnim Robotom

Verna svom inovativnom duhu, ADATA se kreće u pravcu inteligentnih robotskih pomoćnika. ADATA Robot je simpatični kućni robot koji se oslanja na Cloud računarstvo. Ima odličnu upotrebljivost u oblasti kućne zaštite i inteligentnu glasovnu interakciju, koja se može daljinski kontrolisati sa mobilnog uređaja pomoću aplikacije. ADATA planira da predstavi još robotskih pomoćnika i uđe na druga IoT (Internet of Things) područja, kao što su pametni povezani domovi.

Nove SD kartice po A2 specifikaciji i sa V90 brzinama video zapisa

Kao jedan od tri najveća svetska proizvođača SD kartica, ADATA je brzo implementirao novi A2 standard kartica za mobilne uređaje, usaglašen od strane SD asocijacije u februaru 2017. godine. A2 standard je, pre svega, optimizovan za bolje performanse aplikacija, a manje za potrebe uređaja za masovno skladištenje podataka, a ADATA će ponuditi nekoliko takvih proizvoda na Computex-u.

Njima će društvo praviti ADATA Premier ONE SD i Micro SD kartice koje se odlikuju brzinama čitanja do 290 MB/s i V90 brzinama video zapisa, odnosno 90 MB/s video streaming-om, što je više nego dovoljno da podrži reprodukciju 4K/8K videa bez zastajkivanja. Ove ekstra brze SD kartice su idealne za profesionalne video snimatelje, razne primene dronova i korišćenje akcionih kamera.

Veliki izbor eksternih diskova, eksternih baterija i USB-C proizvoda

Na ADATA–inom štandu posetioci će moći da vide SD700, eksterni SSD koji je otporan na vodu i prašinu po IP68 standardu, dobitnika brojnih međunarodnih nagrada, uključujući iF, Red Dot, Taiwan Excellence i Computex d&i. I eksterni SSD SE730H poseduje IP68 sertifikat, a dolazi u elegantnom kućištu koje se povezuje preko USB-C konektora sa USB 3.1 Gen 2 brzinama do 500 MB/s. ADATA će predstaviti i D8000L, eksternu bateriju kreiranu za upotrebu na otvorenom, sa veoma jakim LED modulom svetline 200 lumena i zaštitom po IP54 standardu.

Na sajmu će se moći videti D16750 eksterna baterija sa IP67 sertifikatom, čitači kartica sa Lightning konektorom, fleš diskovi sa MFi sertifikatom, razni USB-C kablovi, OTG proizvodi i dodatna oprema.