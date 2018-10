ADATA predstavlja spoljne hard diskove HD680 i HV320

ADATA Technology, vodeći proizvođač DRAM modula i NAND fleš proizvoda, predstavio je danas dva nova spoljna hard diska (HDD-a) – ADATA HD680 i HV320. Model HD680 nudi snažnu zaštitu i poseduje kapacitet do 2 TB, dok HV320 tankog kućišta i prekrasne i krajnje precizne završne obrade, krase vrhunska prenosivost i stil, s kapacitetom do 5 TB.

ADATA HD680 – zaštitnik podataka

Uobičajeno je da se podaci nose na put na spoljnom hard disku, idealno onome koji ih može zaštititi od udaraca, padova i radoznalih očiju. HD680 je testiran i zadovoljava američki vojni standard MIL-STD-810G 516.6, što postiže zahvaljujući troslojnoj konstrukciji od silikonskog omotača koji apsorbuje udarce, čvrstog međusloja i amortizujućeg nosača za disk.

Takva jaka konstrukcija omogućava modelu HD680 da „preživi“ padove s visine od 1,22 metra. Štaviše, HD680 ima šok senzore koji korisnika putem LED indikatora obaveštavaju da je došlo do udarca ili potresa, a tu je i 256-bitna AES enkripcija koja lozinkom štiti podatke. HD680 dolazi u tri boje – crnoj, plavoj i žutoj – te ima zgodan ulaz oko kućišta koji služi kao praktično mesto za povezivanje odvojivog USB kabla.

ADATA HV320 – velik prostorom, tanak izgledom

Nošenje velike količine datoteka okolo nikad nije bilo jednostavnije. Debljine svega 10,7 mm[1] i u varijantama kapaciteta 1 TB i 2 TB, HV320 lako staje u svaku torbu i džep. Prednji deo kućišta modela HV320 krasi elegantna i oku ugodna završna obrada, luksuzna i na dodir. U kombinaciji sa sjajnim okvirom ovaj hard disk odaje utisak diskretne prefinjenosti. Korisnici mogu birati između tri boje – crne, bele i plave – i odabrati onu koja najbolje odgovara njihovoj osobnosti. HV320 nudi mnogo toga i iznutra –u današnje doba 4K videozapisa, gigabajti više jednostavno nisu dovoljni. Na sreću, HV320 nudi kapacitet do 5 TB, što je dovoljno za skladištenje puno sadržaja velike rezolucije. Kao HD680, i HV320 dolazi sa šok senzorima i 256-bitnom AES enkripcijom.

Dostupnost uređaja HD680 i HV320 može se razlikovati zavisno od regiona. Da biste saznali više o dostupnosti i cenama na određenim tržištima, obratite se najbližem predstavništvu kompanije ADATA.