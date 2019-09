ADATA predstavlja spoljni SSD SC680

ADATA® Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi, NAND fleš proizvoda i dodatne opreme za mobilne uređaje, predstavlja svoj spoljni SSD ADATA SC680. Odlikuju ga kompaktne dimenzije i puno stila, laka prenosivost, a ima i interfejs USB 3.2 Gen 2 što omogućava izvrsne performanse čitanja i pisanja.

Lagan i brz

Lagan (35 g) i tanak (debljina svega 10 mm), SC680 je vrlo prenosiv i može se lako smestiti u džepove i torbice. Zahvaljujući upotrebi interfejsa USB 3.2 Gen 2, vrlo je i brz, pa nudi brzine čitanja/pisanja do 530/460 MB/s, što znači da je 6,6 puta[i] brži od spoljnih hard diskova. Ovakve performanse ne pogoduju korisnicima samo prilikom prenosa uskladištenih podataka, nego i prilikom učitavanja igara. Ovaj SSD je otporan na udarce, radi tiho i troši manje električne energije od mnogih drugih spoljnih SSD-ova.

Jednostavna kompatibilnost, lakoća upotrebe

SC680 koristi priključak USB-C (Type C) koji je reverzibilan, pa nema pravog i krivog usmerenja prilikom spajanja. On se bez dodatnih preduslova (plug and play) spaja na sisteme sa Windowsom, Mac OS-om i Androidom, što znači da korisnici mogu bez ograničenja razmenjivati sadržaje između uređaja. Bilo da se koristi za rad ili uživanje, SC680 korisnicima nudi jednostavno povezivanje i praktičnost interfejsa USB-C.

Tačna dostupnost modela SC680 može varirati u zavisnosti od regiona.

[i] Rezultat je postignut u laboratorijskim uslovima uz korištenje PC-ja s podrškom za USB 3.2 Gen 2 i s instaliranim UASP pogonskim programom. Stvarne se performanse mogu se razlikovati u zavisnosti od glavnog uređaja i softverskih konfiguracija.