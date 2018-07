ADATA predstavlja SR2000 SSD-ove za poslovnu primenu

ADATA Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi i NAND fleš proizvoda, predstavio je SR2000SP U.2 PCIe i SR2000CP PCIe HHHL AIC, nove SSD-ove is SR2000 serije, namenjene poslovnoj primeni. Ovi SSD-ovi su bazirani na 3D eTLC NAND fleš tehnologiji i nude izvanredne brzine prenosa podataka, velike kapacitete i dodatnu izdržljivost. Pored toga, dolaze sa programom za prilagođavanje veličine slobodnog prostora, što IT menadžerima omogućava fleksibilnost u njegovom podešavanju.

ADATA SR2000SP U.2 PCIe SSD

ADATA SR2000SP U.2 (2.5”) SSD-ovi koriste 3D enterprise TLC NAND fleš tehnologiju kako bi postigli vrhunske brzine prenosa podataka, uključujući brzine nasumičnog čitanja do 830.000 IOPS i pisanja do 140.000 IOPS, kao i brzine sekvencijalnog čitanja i pisanja do 3.500 MB/s. SSD-ovi nude izvanrednu energetsku efikasnost i kompatibilnost sa nizom različitih primena skladištenja podataka koje zahtevaju sigurnost, praktičnost i performanse.

Kako bi se zadovoljile potrebe za upravljanjem rastućim obimom podataka u kontekstu velikih poslovnih servera, data centara, „big data“ analize i u drugim primenama, SR2000SP je dostupan u kapacitetima do 11 TB. Kako bi imao što svestraniju primenu, SR2000SP se isporučuje sa programom za prilagođavanje veličine slobodnog prostora, što IT menadžerima omogućava fleksibilnost u podešavanju njegovog kapaciteta, u cilju unapređenja performansi i izdržljivosti SSD-a.

Takođe poseduju i podršku za zamenu u toku rada (hot swapping), kako bi imali minimalan uticaj na redovan rad sistema, a imaju i podršku za TRIM komandu u Windowsu. Namenski pravljeni za primenu u velikim poslovnim sistemima, ovi SSD-ovi prolaze kroz rigoroznu kontrolu kvaliteta, kako bi se osigurala vrhunska pouzdanost i trajnost, što korisnicima donosi konstantne performanse i odličan odnos uloženog i dobijenog.

ADATA SR2000CP PCIe HHHL AIC SSD

ADATA SR2000CP PCIe HHHL AIC SSD-ovi su takođe bazirani na 3D eTLC NAND fleš tehnologiji, dostupni su u kapacitetima do 11 TB, isporučuju se sa programom za prilagođavanje veličine slobodnog prostora i imaju podršku za TRIM komandu. Imaju odlične brzine sekvencijalnog čitanja, do 6.000 MB/s, i pisanja, do 3.800 MB/s, brzinu nasumičnog čitanja milion IOPS i pisanja 150.000 IOPS. Sa podrškom za LDPC ECC tehnologiju i DRAM keš baferom, AIC SSD-ovi kompanije ADATA održavaju konzistentnost i dobre performanse, neophodne za industrijsku upotrebu i velike poslovne sisteme.

SSD-ovi iz ADATA SR2000 serije poseduju zaštitne mehanizme, kako bi se garantovali integritet i sigurnost podataka, a tu spadaju zaštita od nestanka struje, AES 256-bitna enkripcija, zaštita putanje podataka, S.M.A.R.T. podrška i otpornost na udarce i vibracije.