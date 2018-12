ADATA predstavlja SSD-ove XPG GAMMIX S11 Pro i SX6000 Lite

ADATA predstavlja svoja dva nova proizvoda za igrače: Gen3x4 M.2 2280 PCIe SSD XPG GAMMIX S11 Pro i PCIe Gen3x4 M.2 2280 SSD SX6000 Lite, upotpunjujući tako ponudu hardvera koji korisnicima omogućuje ekstremno iskustvo igranja.

XPG GAMMIX S11 Pro – izuzetno brz, veoma „kul“

Implementirajući napredni 3D NAND fleš, SSD-ovi XPG GAMMIX S11 Pro imaju veće kapacitete skladištenja u rasponu od 256 GB do 1 TB, a istovremeno i veću učinkovitost, pouzdanost i veliku TBW vrednost (TBW = Total Bytes Written, ukupna količina upisanih bajtova). Koristeći izuzetno brz interfejs PCIe Gen3x4 i podršku za NVMe 1.3, inteligentni SLC cacheiranje i DRAM cache buffer, ovi SSD-ovi unapređuju brzine čitanja/pisanja na maksimalno 3500/3000 MB/s te nude nasumične performanse do 390 K/380 K ulazno-izlaznih operacija u sekundi.

Bilo da se radi o podizanju sistema, igranju ili prenosu velikih datoteka, SSD-ovi S11 Pro to obavljaju brzo i učinkovito. Ovi SSD-ovi podržavaju i LDPC (Low-Density Parity-Check) tehnologiju ispravljanja grešaka, za otkrivanje i ispravljanje širokog raspona grešaka u podacima radi njihovog pouzdanijeg prenosa.

Uz to, sveobuhvatna E2E (End-to-End Data Protection) zaštita podataka i podrška za RAID modul osiguravaju podatke i poboljšavaju stabilnost prenosa. Hladnjak, čiji je dizajn inspirisan sportskim automobilima, čini da SSD-ovi S11 Pro izgledaju i budu „kul“. U poređenju sa M.2 SSD-ovima bez hladnjaka SSD S11 Pro je do 10 °C hladniji, usled čega omogućava i veću stabilnost sistema.

XPG SX6000 Lite – vreme je da zamenite SATA-u i pređete na PCIe

Korisnici koji žele da zamene svoje stare SATA SSD-ove ne moraju dalje tražiti – tu su PCIe Gen3x4 M.2 2280 SSD-ovi XPG SX6000 Lite. Podržavaju NVMe 1.3, opremljeni su 3D NAND flešom i kapaciteta su do 1 TB, što ih čini sjajnim izborom za nadogradnju. Zahvaljujući HMB-u (Host Memory Buffer) i SLC cacheiranju dosežu brzine čitanja/pisanja do 1800/1200 MB/s i nude random performanse do 220 K/200 K ulazno-izlaznih operacija u sekundi.

Kao kod SSD-ova GAMMIX S11 Pro, i modeli SX6000 Lite koriste LDPC (Low-Density Parity-Check) tehnologiju ispravljanja grešaka, za otkrivanje i ispravljanje grešaka, pouzdaniji prenos podataka i duži vek trajanja proizvoda. SSD-ovi SX6000 Lite savršeni su za notebook računare, desktop računare manjih dimenzija, pa čak i neke ultrabook-ove.

ostupnost SSD-ova XPG GAMMIX S11 Pro i SX6000 Lite može varirati u zavisnosti od regiona.