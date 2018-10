ADATA predstavlja SSD-ove XPG SX8200 Pro i GAMMIX S5 i DDR4 memoriju GAMMIX D30

ADATA Technology, vodeći proizvođač DRAM modula i NAND fleš proizvoda, predstavio je danas novu liniju hardvera za gejming koja obuhvata M.2 2280 SSD XPG SX8200 Pro, PCIe Gen3x4 M.2 2280 SSD GAMMIX S5 i DDR4 memorijski modul GAMMIX D30.

XPG SX8200 Pro – unapređenje na neverovatne performanse

M.2 2280 SSD SX8200 Pro najbrži je XPG-ov SSD dosada, a namenjen je PC entuzijastima, igračima i overklokerima. Njegov ultrabrzi interfejs PCIe Gen3x4 omogućava izuzetne brzine čitanja/pisanja od 3500/3000 MB/s čime uveliko nadmašuje SATA-inih 6 Gb/s. SX8200 Pro podržava NVMe 1.3 i ima izvanredne random performanse čitanja/pisanja od 390K/380K ulazno-izlaznih operacija u sekundi. Uz SLC keširanjem i DRAM keš baferom, E2E zaštitu podataka i LDPC ECC, on održava velike brzine i integritet podataka čak i tokom krajnje zahtevnih primena kao što su igranje, renderovanje i overklokovanje.

XPG GAMMIX S5 – budite „kul“ u žaru bitke

Uz PCIe Gen3x4 M.2 2280 SSD XPG GAMMIX S5 korisnici mogu brže podizati sistem, učitavati ga i prenositi podatke. Zahvaljujući podršci za NVMe 1.3 i 3D NAND fleš on nudi do četiri puta brže performanse od SATA SSD-ova. Osim toga, GAMMIX S5 je prepoznatljiv po izvanrednim sposobnostima odvođenja toplote zahvaljujući ugrađenom hladnjaku. Tanki crni hladnjak sa uglačanom mat završnom obradom čini da GAMMIX S5 izgleda „kul“.

U poređenju sa M.2 SSD-ovima bez hladnjaka GAMMIX S5 je do 10 °C hladniji, što omogućava veću stabilnost sistema. GAMMIX S5 ima HMB (Host Memory Buffer) i SLC keširanje, pa ubrzava čitanje/pisanje na 2100/1500 MB/s. GAMMIX S5 proizvodi se u kapacitetima od 256 GB, 512 GB i 1 TB.

XPG GAMMIX D30 – juriš ka pobedi

DDR4 memorijski modul GAMMIX D30 ima interesantan dizajn u obliku krila koji ostavlja utisak snage. Okružen je sivim sjajnim hladnjakom, a vizuelnoj dopadljivosti doprinosi kontrast koji mu daje delimično transparentan crveni ili crni poklopac. GAMMIX D30 ima izvrsne performanse uz brzine do 4600 MHz, a podržava platforme Intel® X299 2666 MHz i AMD AM4 / Ryzen. Uz Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 overklokovanje je sada još jednostavnije: umesto prilagođavanja pojedinačnih parametara u BIOS-u, sve može biti podešeno direktno iz operativnog sistema. GAMMIX D30 je konstruisan od čipova visokog kvaliteta odabranih strogim postupkom filtriranja. Jednako kvalitetne su i matične ploče, a koje zaista povećavaju vek trajanja tog memorijskog modula.

SX8200 Pro i GAMMIX S5 će biti dostupni već ovog meseca, dok će zainteresovani za GAMMIX D30 morati pričekati do novembra. Tačna dostupnost ovih proizvoda može varirati u zavisnosti od regiona.