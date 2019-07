ADATA predstavlja superizdržljive microSDXC/SDHC UHS-I memorijske kartice

ADATA Technology predstavlja svoje superizdržljive microSDXC/SDHC UHS-I memorijske kartice. ADATA Premier Pro MicroSDXC/SDHC UHS-I kartice su memorijske kartice visoke izdržljivosti, video brzine klase 30 (V30) koje su posebno namenjene kontinuiranom snimanju i stalnom presnimavanju. Savršene su za kamere u automobilima, nadzorne sisteme i sve druge primene koje zahtevaju izdržljivost usled stalnog snimanja. Zato što imaju ocenu performansi za aplikacije klase 2 (A2), one korisnicima pružaju bržu i lakšu upotrebu aplikacija, a funkcionišu i u ekstremnim okruženjima jer su otporne na tečnost, udarce, statički elektricitet i X-zrake.

Stvorene za hiljade sati snimanja

MicroSDXC/SDHC UHS-I kartice Premier Pro konstruisane su pomoću NAND fleš čipova izuzetnog kvaliteta i mogu sačuvati do 40.000[i] sati video materijala visoke rezolucije. Bilo da se radi o manjoj saobraćajnoj nezgodi snimljenoj kamerom na instrument tabli automobila, incidentu na CCTV-u ili kućom video materijalu snimljenom kamkorderom[ii] , korisnici mogu biti sigurni da će sve biti zabeleženo.

Sveobuhvatna zaštita

Zahvaljujući tehnologiji koda za ispravljanje greške kartice sada mogu prepoznati i ispraviti još više grešaka u podacima. Uz to su i vodootporne (mogu izdržati 30-minutno uranjanje u vodu dubine 1 m), otporne na udarce, X-zrake (usklađene su sa standardom ISO7816-1), statički elektricitet (prošle su testiranje na statički elektricitet EMC IEC61000-4-2) i ekstremne temperature (od –25 °C do 85 C°).

S kapacitetima koji se kreću od 32 GB do 256 GB microSDXC/SDHC UHS-I memorijske kartice ADATA Premier Pro omogućuju skladištenje hiljada fotografija i desetina sati filmova u Full HD rezoluciji na mobilnim uređajima, automobilskim kamerama i nadzornim sistemima. Na tim se karticama sa performansama za aplikacije klase 2 (A2)[iii] mogu brže izvršavati i pokretati aplikacije radi ugodnijeg rada.

[i] 256 GB: do 40 000 sati / 128 GB: do 20 000 sati / 64 GB: do 10 000 sati / 32 GB: do 5000 sati

[ii] Podrška za filmove rezolucija 4K Ultra HD (3840×1920), Full HD (1920×1080) i HD (1280×720) može se razlikovati u zavisnosti od uređaja, svojstva datoteke i drugih faktora.

[iii] Standard nivoa A2: 1. performanse pri kontinuiranom prenosu veće od 10 MB /s; 2. performanse nasumičnog čitanja 4000 ulazno-izlaznih operacija u sekundi; 3. performanse nasumičnog pisanja 2000 ulazno-izlaznih operacija u sekundi.