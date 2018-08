ADATA predstavlja svoja najnovija industrijska i komercijalna rešenja na Flash Memory Summit 2018

ADATA Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi i NAND fleš proizvoda, učestvovaće na Flash Memory Summit 2018 konferenciji (štand 714) – jednom od najvažnijih svetskih specijalizovanih sajmova o memorijama i uređajima za čuvanje podataka. Skup će se održati od 7. do 9. avgusta u Santa Clara Convention Center-u u Kaliforniji.

Ovom prilikom ADATA će izložiti svoje najnovije PCIe U.2 (2.5”) i AIC SSD-ove poslovne klase SR2000, M.3 Next Generation Small Form Factor (NGSFF) SSD, ugrađene uređaje za čuvanje podataka i DRAM module. Uz to, ADATA će demonstrirati svoj firmware za „SLC Cache“ i „Non-SLC Cache” koji se može koristiti u raznim primenama.

PCIe U.2 (2.5”) i AIC SSD-ovi SR2000 poslovne klase

ADATA će predstaviti svoju najnoviju liniju SSD-ova poslovne klase SR2000, uključujući U.2 PCIe model SR2000SP i PCIe HHHL AIC SSD SR2000CP. Ovi modeli temelje se na 3D eTLC NAND flash tehnologiji i omogućavaju izvanredne brzine prenosa podataka, imaju veće kapacitete koji se kreću od 2 TB do 11 TB i pojačanu izdržljivost. Dolaze i sa softverom s dodatnom vrednošću za podešavanje dodatnog prostora za čuvanje podataka (over-provisioning), sa kojim mendžeri IT sektora mogu biti fleksibilniji u određivanju dodatnih kapaciteta. Ovi SSD-ovi posebno su namenjeni poslovnim serverima, za računare visokih performansi (HPC), data centre i analizu velikih količina podataka.

U.2 PCIe SSD SR2000SP odlikuju izuzetne brzine prenosa do 3,5 GB/s, uključujući brzinu nasumičnog čitanja i pisanja od 830 000 i 140 000 ulazno-izlaznih operacija u sekundi. PCIe HHHL AIC SSD-ovi SR2000CP nude izvrsne brzine sekvencijalnog čitanja i pisanja do 6 i 3,8 GB/s, kao i brzine nasumičnog čitanja i pisanja od 1 miliona i 150 000 ulazno-izlaznih operacija u sekundi. Uz podršku za tehnologiju LDPC ECC, zaštitu od gubitka napajanja i sveobuhvatnu zaštitu podataka, SSD-ovi iz linije SR2000 zadovoljavaju standarde performansi i sigurnosti nužne za poslovne i industrijske primene.

M.3 Next Generation Small Form Factor SSD

ADATA će na skupu predstaviti i svoj novi M.3 NGSFF SSD industrijske klase – IM3P33EC. Sa podrškom za NVMe 1.3 i PCIe Gen3x8 interfejs, IM3P33EC nudi izvanredne brzine čitanja/pisanja do 3200/1700 MB/s. Takođe uključuje funkciju hot-plug zamene, zaštitu od gubitka napajanja, AES 256-bitno šifrovanje i sveobuhvatnu zaštitu podataka, što su ključne karakteristike za servere, data centre, analizu velikih količina podataka i veštačku inteligenciju (AI).

DDR4 memorija za industrijske primene

ADATA je marljivo radila na usavršavanju robusnih DDR4 2666MHz modula koji zadovoljavaju najstrožije uslove rada i nude vrhunsku stabilnost. Rezultat su ADATA-ini novi DDR4 SO-RDIMM i DDR4 NV R-DIMM. 260-pinski SO-RDIMM savršeno je prilagođen za korišćenje uz Edge Intelligence servere (EIS), za mrežne zadatke i računare visokih performansi. S druge strane, NV R-DIMM sigurnosno čuva sadržaj DRAM-a na flašu prilikom gubitka napajanja, čuvajući tako podatke od neočekivanih grešaka u mreži ili pada sistema. Sa ovom mogućnošću, NV R-DIMM je savršeno rešenje za poslovne servere i data centre.

Posetite štand 714 i kompaniju ADATA na Flash Memory Summit 2018 konferenciji, Santa Clara Convention Center, Kalifornija, od 7. do 9. avgusta 2018.